A suposta parceria com Drake que Justin Bieber recusou

O cantor canadense Drake, de 38 anos, movimentou as redes sociais neste início de semana ao revelar, de maneira descontraída, que foi deixado no vácuo por Justin Bieber, 31, após demonstrar interesse em uma colaboração musical.

Tudo começou com uma sequência de fotos postadas por Bieber no Instagram no último domingo (6), acompanhadas da legenda: “Me manda DM se quiser fazer música comigo”. A publicação, aparentemente informal, chamou atenção de diversos nomes da música, entre eles o próprio Drake, que respondeu nos comentários: “Mandei mensagem, mas não recebi resposta”.

A interação gerou reações imediatas entre os fãs, que se dividiram entre a surpresa e o bom humor com a situação. Além de Drake, outros artistas como Big Sean, Kehlani e Jaden Smith também demonstraram entusiasmo com a possibilidade de trabalharem com o astro do pop.

Vale lembrar que Drake e Bieber já uniram forças no passado. O rapper participou da faixa “Right Here”, lançada em 2012 no álbum Believe, terceiro da discografia de Bieber. A expectativa por um reencontro musical entre os dois cresce entre os admiradores de ambos.

Nos últimos tempos, Bieber tem levantado questionamentos sobre seu futuro na música. Seu último álbum de estúdio, Justice, foi lançado em 2021. Desde então, suas aparições públicas e postagens nas redes sociais têm sido esporádicas e, por vezes, enigmáticas, o que tem alimentado especulações sobre uma possível pausa ou nova fase na carreira.

O forte desabafo de Justin Bieber sobre saúde mental

Justin Bieber usou seus Stories do Instagram para compartilhar uma reflexão profunda sobre sua autoestima. Em um momento de vulnerabilidade, o cantor admitiu que frequentemente se sente “despreparado e desqualificado”, contrariando a imagem de confiança que muitos projetam sobre ele.

Com um texto em preto sobre fundo branco, Bieber iniciou a mensagem mencionando um elogio que sempre recebeu: “As pessoas me disseram a vida toda: ‘Uau, Justin, você merece isso.’” No entanto, ele revelou que nunca se sentiu verdadeiramente merecedor. “Eu, pessoalmente, sempre me senti indigno. Como se fosse uma fraude. Quando as pessoas dizem que eu mereço algo, isso me faz pensar: ‘Se elas soubessem o que realmente passa pela minha cabeça, o quão crítico e egoísta eu sou, talvez não dissessem isso’.”

O cantor, que já levou dois Grammys ao longo da carreira, seguiu com um recado aos fãs que possam sentir o mesmo. “Se você também sente que está enganando a todos, bem-vindo ao clube. Eu definitivamente me sinto assim na maioria dos dias.”