Jin anuncia “Echo”: novo álbum solo chega antes do BTS

Poucos meses após encerrar o serviço militar obrigatório, Jin, integrante do BTS, já mostra que voltou à ativa com energia total. A BigHit Music confirmou oficialmente nesta segunda-feira (14) que o artista lançará um novo álbum solo, intitulado Echo, ainda antes do tão esperado retorno do BTS aos palcos.

O anúncio veio após a imprensa sul-coreana antecipar a informação, que rapidamente movimentou os fãs nas redes sociais.

Echo será disponibilizado nas plataformas digitais em maio e contará com sete faixas inéditas, destacando, segundo a gravadora, o “vocal versátil” do cantor e uma proposta sonora marcada pelo uso expressivo de banda ao vivo. A estratégia de divulgação promete ser intensa: entre os dias 15 e 19 de abril, conteúdos diários sobre o projeto serão lançados, aquecendo os ânimos dos ARMYs em todo o mundo.

O novo trabalho se propõe a refletir experiências de vida e sentimentos universais, filtrados pelo olhar sensível e encantador de Jin. A escolha do título — Echo — remete à ideia de ressonância emocional, como se cada canção ecoasse sensações íntimas e coletivas. Embora tecnicamente um EP por conter sete faixas, o lançamento segue a tradição do K-pop de se referir a esse formato como um “álbum completo”.

Jin: Produtividade e impacto

O anúncio de Echo chega apenas seis meses após o lançamento de Happy, seu primeiro álbum solo, que foi recebido com entusiasmo tanto na Coreia do Sul quanto no exterior. O projeto vendeu mais de um milhão de cópias, conquistando o certificado de tripla platina em território sul-coreano. Nos Estados Unidos, Happy chegou ao 2º lugar na Billboard 200, um feito impressionante para um artista solo que até então nunca havia lançado um trabalho completo fora do grupo.

O destaque do álbum anterior foi a faixa “Running Wild”, que se posicionou entre as cinco músicas mais populares do mundo na Billboard Global 200 e garantiu a segunda entrada solo de Jin na Billboard Hot 100. O êxito de Happy pavimentou o caminho para que Echo seja recebido com grandes expectativas — especialmente considerando o momento em que a indústria do K-pop observa com atenção cada movimento dos membros do BTS em suas trajetórias individuais.

Com Echo, Jin reafirma seu talento como artista completo, indo além do papel que desempenha dentro do BTS. Sua dedicação em entregar um novo trabalho com tão pouco intervalo entre os lançamentos mostra não apenas produtividade, mas também um desejo genuíno de manter uma conexão artística constante com os fãs.

Enquanto os olhos do mundo se voltam para o aguardado comeback do BTS ainda em 2025, Jin antecipa o entusiasmo com um lançamento que promete tocar corações e ecoar muito além dos charts.