Lady Gaga entrega espetáculo grandioso no Coachella

Na madrugada de sábado, 12 de abril, Lady Gaga retornou ao palco principal do Coachella com uma proposta ambiciosa e absolutamente bem-sucedida: transformar um festival a céu aberto em uma experiência lírica de ópera pop.

A apresentação marcou o início oficial da era Mayhem e mostrou que, após 17 anos de carreira, a cantora segue sendo um dos nomes mais inovadores e influentes da música pop mundial.

Com direção criativa ousada e coreografias assinadas por Parris Goebel, Gaga orquestrou um verdadeiro espetáculo audiovisual. A estrutura montada no deserto californiano remetia a um teatro de ópera, com cenários grandiosos, figurinos impactantes e um elenco de bailarinos que contribuíram para criar uma atmosfera entre o onírico e o dramático.

Tudo foi cuidadosamente ensaiado, milimetricamente cronometrado, com uma narrativa dividida em cinco atos — cada qual com identidade própria, conduzindo o público por diferentes emoções.

O show foi mais que um apanhado de sucessos. Foi uma experiência teatral em forma de música. O primeiro ato, Of Velvet and Vice, abriu com “Bloody Mary” — referência direta ao recente sucesso da faixa no TikTok — e seguiu com clássicos como “Judas” e “Poker Face”. Já no segundo ato, And She Fell Into a Gothic Dream, Gaga explorou o lado sombrio do glamour com “Paparazzi”, “Alejandro” e novidades como “Perfect Celebrity” e “The Beast”.

O terceiro segmento, The Beautiful Nightmare That Knows Her Name, trouxe músicas inéditas do Mayhem, como “Zombieboy” e “Killah”, mostrando a faceta mais provocativa da artista. No quarto ato, To Wake Her Is to Lose Her, Gaga mergulhou na emoção com “Born This Way”, “Shallow” e a poderosa “Vanish Into You”, carregada de lirismo e sensibilidade.

O grand finale, intitulado Eternal Aria of the Monster Heart, encerrou a noite com o icônico “Bad Romance”, reafirmando o poder e a teatralidade que Gaga sabe como ninguém entregar.

Lady Gaga no auge: o que esperar para o Brasil

Com essa performance, Lady Gaga não apenas resgatou sua essência teatral e performática, mas também provou que ainda tem muito a oferecer. Sua presença de palco, a excelência vocal e a entrega emocional a colocam num patamar de artista completa — capaz de conciliar o espetáculo pop com a sofisticação da arte clássica.

A apresentação também funcionou como um prenúncio para o aguardado show que a artista fará no Rio de Janeiro, em 3 de maio, na Praia de Copacabana. Diante da magnitude do que foi entregue no Coachella, cresce a expectativa de que o público brasileiro será brindado com uma noite histórica. Não seria surpresa se Gaga reservasse surpresas exclusivas para os fãs do país com quem mantém uma relação calorosa.

Mais do que um show, o que se viu foi uma celebração artística em alto nível. Lady Gaga, mais uma vez, redefiniu os limites do pop — e, talvez, do próprio espetáculo.

Setlist – Coachella 2025: Lady Gaga | Era “Mayhem”

Ato I – Of Velvet and Vice

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Ato II – And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

Alejandro

The Beast

Ato III – The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah

Zombieboy

Die With a Smile

How Bad Do U Want Me

Ato IV – To Wake Her Is to Lose Her

Shadow of a Man

Born This Way

Shallow

Vanish Into You

Ato Final – Eternal Aria of the Monster Heart