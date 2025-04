Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (15/4)

SÓ O HUMOR SALVA

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Nunca impeças teu inimigo de cometer um erro e de se atrapalhar, e quando isso acontecer tampouco percas a oportunidade de o ridicularizar rindo alto, com sonoras gargalhadas que sirvam para equilibrar o jogo, já que por muito tempo tu sofreste com o avanço de teu inimigo.

E se por essas coisas da ingenuidade da alma pensas que não tens inimigos, te sugiro pensar melhor, porque na carência de inimigos formais que tenham nome e sobrenome, no mínimo tens em teu interior um inimigo feroz, que é o medo, com o qual também precisas te relacionar de uma forma a o fazer cair nas armadilhas que lhe estendas para, depois, rir sonoramente de como se atrapalhou.

Claro está que, quando o medo se atrapalha, isso significa que és tu que te atrapalhas e, por isso, deves rir de tua própria atuação.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você sabe que há toda uma parte do seu passado que está sendo deixada para trás e isso precisa ser feito com firmeza, sem que a saudade de um tempo melhor, que nunca existiu, entre em cena para atrapalhar. Isso não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Conhecer as pessoas é uma aventura muito mais interessante do que conhecer sua própria alma, porque nesse movimento você vai descobrir que há muito mais em comum do que de diferente entre todos os seres humanos. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem sempre os conselhos que as pessoas dão são certeiros, porque em geral as pessoas reproduzem aquilo que outras falam, mas que são comportamentos e práticas que elas nunca experimentaram de verdade. Melhor não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O toque mágico da sorte é imprevisível, mas a alma tem seus pressentimentos, que não costumam falhar. De todo modo, continue você como se nada demais nem de menos estivesse acontecendo, ciente de suas tarefas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Poderia ser tudo diferente, mas as coisas são como são e não adianta chorar sobre o leite derramado. É melhor tocar a bola para frente, confiando em que o futuro será auspicioso e cheio de novas oportunidades.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Abrir seu coração diante de alguém que, depois, vai fofocar a respeito, seria um erro muito grande. É necessário você selecionar com sabedoria as pessoas com que compartilha seus anseios e inquietações íntimas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É chato quando alguém aponta algum erro que cometemos, e a primeira reação sempre será defensiva, como se não tivéssemos cometido erro algum. Passe por isso rapidamente e faça as devidas retificações. Necessário.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A melhor maneira de mostrar às pessoas como se faz bem algo é dando o exemplo, porque se você recorrer à atitude de dar sermão e tentar ensinar algo teoricamente, é provável que as reações sejam negativas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para você garantir seu regozijo nesta parte do caminho, é muito provável que tenha de fazer manobras complexas, se escondendo de tal ou qual pessoa para conseguir se relacionar com outras. Complicado, mas é assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há questões que você não conseguirá concluir contando apenas com seus recursos particulares, e diante disso seria melhor começar a pedir ajuda, senão explicitamente, pelo menos de um jeito que chamar a atenção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça uma seleção inteligente das ideias que entusiasmam sua alma nesta parte do caminho, porque seu tempo já está tomado por inúmeras tarefas que não poderiam ser negligenciadas de jeito algum. Selecione bem.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Calcule direito todos os recursos que você precisa ter disponíveis para alçar esse voo magnífico com que sua alma sonha, e não tema fazer esses cálculos, mesmo que o resultado indique que você está aquém.