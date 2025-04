A avaliação de J-Hope sobre o período no exército

O rapper sul-coreano J-Hope, integrante do grupo BTS, está aproveitando um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Em turnê pelos Estados Unidos após completar 18 meses de serviço militar obrigatório, o artista tem se destacado tanto nos palcos quanto nas paradas musicais, conquistando o público com sua nova sonoridade e uma imagem mais madura.

Durante entrevista ao Los Angeles Times, J-Hope compartilhou detalhes sobre sua atual fase artística. Os singles “Sweet Dreams” e “Mona Lisa” — lançados recentemente — marcaram um ponto de virada em sua discografia, com uma proposta mais sensual e sofisticada. “Não pensei muito nisso durante o processo, mas queria criar algo que refletisse minha evolução depois do serviço militar. As músicas nasceram de forma natural, quase como uma extensão de quem me tornei”, afirmou.

Mais do que uma transformação sonora, J-Hope destacou a intenção de apresentar um novo lado visual e artístico ao público. “Quis revelar outra faceta de mim mesmo, algo que meus fãs talvez ainda não tivessem visto. Esse foi o meu impulso criativo”, explicou.

Outro ponto essencial dessa nova fase foi a escolha de colaborar com produtores internacionais renomados. Para o rapper, esse passo foi estratégico e enriquecedor. “Queria trabalhar com profissionais que tivessem uma compreensão mais profunda da cultura global. Foi uma maneira de me testar e ampliar meus horizontes musicais”, declarou. “Essas colaborações me fizeram ver o J-Hope sob um novo olhar. Acredito que essa experiência me abriu portas para experimentar mais e levar minha música a patamares inéditos.”

O impacto da nova sonoridade já pode ser sentido: tanto “Sweet Dreams” quanto “Mona Lisa” conquistaram posições na prestigiada parada Hot 100 da Billboard, consolidando o sucesso do artista em território norte-americano.

“Ver minhas músicas ganharem esse reconhecimento é uma honra imensa. É gratificante saber que tantas pessoas estão se conectando ao que crio”, disse o rapper, emocionado. “Esse retorno do público me inspira a pensar no futuro da minha música com ainda mais carinho. Sinto que estou vivendo um período cheio de entusiasmo e grandes expectativas.”

Saiba o que J-Hope disse sobre retorno do BTS

A espera dos ARMYs está chegando ao fim! O BTS, um dos maiores grupos de K-Pop do mundo, terá seu aguardado retorno em 2025, após a conclusão do serviço militar de todos os seus integrantes. A confirmação veio através de J-Hope, que já cumpriu suas obrigações militares e está atualmente em turnê solo. Durante uma transmissão ao vivo no Weverse, ele compartilhou sua empolgação sobre o reencontro do grupo.

“Sinto falta deles, é claro. Mas não vai demorar muito para nos vermos novamente. Sempre que conversamos no nosso grupo, eu digo: ‘nossos membros, ao combate!’. Logo estaremos juntos”, declarou o artista.

Contagem regressiva para a reunião do BTS

Até o dia 21 de junho de 2025, todos os integrantes do BTS estarão oficialmente dispensados de suas obrigações militares, obrigatórias para todos os homens sul-coreanos. Jin e J-Hope já estão livres do serviço, enquanto RM e V concluem suas atividades no dia 10 de junho. No dia seguinte, será a vez de Jimin e Jungkook, e, por fim, SUGA, que está cumprindo um serviço alternativo em escritórios governamentais, será liberado no dia 21 de junho.

Sucesso ininterrupto, mesmo em hiato

Mesmo afastado dos palcos como grupo, o BTS segue quebrando recordes. Nos primeiros três meses de 2025, o grupo atingiu um bilhão de streams no Spotify, tornando-se o primeiro grupo de K-Pop a conquistar esse feito sem estar em atividade. Com 24,3 milhões de ouvintes mensais na plataforma, hits como “FAKE LOVE”, “Dynamite”, “My Universe”, “Boy With Luv”, “Left and Right”, “Butter”, “Life Goes On”, “Spring Day” e “DNA” continuam entre os favoritos do público.