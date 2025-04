‘Princess of Power’: tudo sobre o novo álbum de Marina

Em sua fase mais luminosa e audaciosa, Marina se prepara para a estreia de Princess of Power, seu aguardado sexto álbum de estúdio, com lançamento marcado para 6 de junho. A artista britânica, conhecida por seu olhar afiado sobre a cultura pop e sua sonoridade envolvente, revelou nesta semana o terceiro single do projeto, intitulado “Cuntissimo”, a poucos dias de subir ao palco principal do Coachella nesta sexta-feira, 11 de abril.

Em entrevista recente, Marina compartilhou o espírito por trás de sua nova fase criativa: “Este álbum nasce de um mergulho corajoso no meu maior medo: o amor. Sempre achei que essa vulnerabilidade fosse uma fraqueza, mas agora a vejo como minha maior força. A super-heroína deste disco ama sem reservas — e isso é o que a torna invencível”.

Gravado em parceria com o produtor CJ Baran, Princess of Power promete ser uma jornada vibrante e íntima, onde Marina reconcilia sua introspecção com a imagem poderosa que projeta ao mundo. “Por fora, talvez pareça que sempre fui forte, mas internamente, passei anos tentando me dar permissão para ser quem realmente sou. Este álbum é, acima de tudo, um reencontro comigo mesma.”

O single “Cuntissimo”, lançado junto com o anúncio oficial do álbum, é um hino de liberdade feminina. Inspirada por ícones como Elizabeth Taylor, Madonna, Sophia Loren e Rihanna, Marina celebra mulheres ousadas, sensuais e intransigentes. “Durante séculos, fomos impedidas de nos permitir errar, rir alto, envelhecer com graça. Esta música é uma resposta a isso. É um grito de afirmação.”

A artista, que retorna ao Coachella após uma década desde sua última apresentação no festival em 2015, promete um show eletrizante. O setlist incluirá os três singles do novo álbum e clássicos adorados pelos fãs, como “Oh No!” e “Are You Satisfied”. Segundo ela, o foco é entregar “aquilo que o público ama: hits com alma”.

Visualmente, a apresentação trará à tona a estética suave e encantadora de Princess of Power, com tons pastel como azul-céu, rosa claro e amarelo bebê dominando o palco — uma paleta que reforça a delicadeza e a força feminina que atravessam todo o álbum.

“Não planejei fazer um disco pop, mas o processo foi tão natural com o CJ que o resultado acabou sendo cheio de vida. Essa energia, essa leveza… é como se estivesse finalmente brincando com todas as cores da minha paleta”, reflete Marina.

Princess of Power é mais do que um álbum. É uma declaração. Uma ode ao amor como potência transformadora. Uma celebração do envelhecer sem medo. E, acima de tudo, um lembrete de que, às vezes, o poder mais revolucionário é simplesmente permitir-se sentir.