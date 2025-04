O que se sabe sobre o novo álbum do Post Malone

Post Malone incendiou o palco como atração principal do terceiro dia do Coachella 2025, neste domingo (13), e já deixou o público com gostinho de quero mais. Antes de sua performance, o cantor concedeu uma entrevista à Billboard, onde falou sobre seus próximos passos após o álbum F-1 Trillion — e revelou que um novo projeto está em plena gestação.

“É tudo muito natural. A gente se reúne, conversa, se diverte e a música simplesmente acontece”, disse ele, referindo-se ao processo criativo com sua equipe. Empolgado com a nova fase, Posty revelou que já realizou duas viagens a Nashville para trabalhar no material inédito e que já acumula cerca de 35 composições. “Agora é só decidir o que é mais rock e o que é mais suave”, brincou.

Apesar da autocrítica — o artista confessou que costuma não gostar de ouvir suas próprias músicas — ele garantiu estar animado com o resultado. “A banda está mandando muito bem. Eu fico sentado escutando e, mesmo sendo alguém que geralmente não curte ouvir meu próprio som, estou genuinamente empolgado com o que estamos fazendo.”

Post Malone se consolida como o quarto maior artista do século

Com apenas nove anos de carreira, Post Malone se consolidou como um dos maiores artistas do século XXI. A Billboard, em seu prestigiado ranking Top Artists of the 21st Century, colocou o cantor na quarta posição, ficando atrás apenas de Taylor Swift, Drake e Rihanna, nomes que dominam a indústria musical nas últimas duas décadas.

O feito é notável, considerando o impacto e as conquistas de Post Malone em tão pouco tempo. Ele acumulou seis músicas que alcançaram o topo do Hot 100 e três álbuns número 1 no Billboard 200. Além disso, ele detém um marco histórico: é o único artista a liderar simultaneamente três categorias de gêneros distintos da Billboard. O álbum Hollywood’s Bleeding foi número 1 no Top Rap Albums, Austin dominou o Top Rock & Alternative Albums, e F-1 Trillion liderou o Top Country Albums.

A ascensão meteórica de Post Malone reforça sua versatilidade artística, explorando diferentes estilos musicais e conectando-se a públicos diversos. O cantor é um reflexo da nova era da música, onde fronteiras de gênero se tornam cada vez mais irrelevantes.

No topo da lista, Taylor Swift ocupa a primeira posição como a maior artista do século, com recordes impressionantes: 14 álbuns número 1 na Billboard 200 e 12 músicas no topo do Hot 100. Drake, na segunda posição, e Rihanna, na terceira, completam o pódio. Eminem, The Weeknd e Beyoncé também marcam presença no ranking, demonstrando o impacto duradouro desses ícones na música global.