Humor e metal: podcast do Bangers Open Air recebe Rogerio Morgado em episódio

No nono episódio do podcast oficial do Bangers Open Air, o apresentador Bruno Sutter recebeu um convidado que trouxe uma perspectiva única sobre o mundo do humor e do metal: Rogerio Morgado, humorista e fã declarado de rock pesado, falou de como o humor e a música podem se entrelaçar na vida de um artista.

Formado em Rádio e TV, Rogério Morgado iniciou a conversa com uma pitada de humor, desaconselhando o curso e sugerindo uma alternativa mais prática: “É mais rápido fazer um curso de especialização no SENAC”. A abordagem direta e bem-humorada estabeleceu o tom para o resto da entrevista com o também humorista Bruno Sutter.

Rogério Morgado relembrou com nostalgia a turnê do Kreator em 1997, durante o lançamento do álbum Outcast. Um momento marcante em sua trajetória como fã foi quando conseguiu tirar uma foto com Bruce Dickinson na turnê de Accident of Birth na extinta casa Via Funchal, descrevendo o vocalista do Iron Maiden como “muito solícito”.

Rogério Morgado: as imitações que fazem sucesso

Um aspecto interessante da conversa foi a carreira de Morgado no humor. Suas imitações de Faustão e Mano Brown foram bem recebidas e serviram como “carro de entrada” no programa Pânico da Jovem Pan. Além disso, o humorista revelou ter sido roteirista de Fábio Porchat, demonstrando sua versatilidade no meio artístico.

Bruno Sutter aproveitou a oportunidade para discutir as mudanças na indústria do entretenimento. Morgado observou: “Com a inclusão das plataformas digitais de música, as rádios só fazem programa que fala sobre futebol e outros assuntos”, refletindo sobre o impacto das novas tecnologias no consumo de música e conteúdo.

O episódio estreia hoje (15) às 19 horas: