Detalhes sobre o retorno da carreira musical da Lorde

O retorno de Lorde aos palcos no último sábado (12), durante a apresentação de Charli XCX no Coachella, pegou os fãs de surpresa e acendeu o sinal de alerta: será que vem aí um novo lançamento? A cantora neozelandesa, que mantém um perfil discreto nos últimos anos, apareceu de forma inesperada no festival e incendiou a internet.

Durante a performance, Charli brincou com o público ao dizer “Lorde summer”, em referência ao seu próprio conceito de “brat summer”, associado à era atual de sua carreira. A frase aparentemente casual foi o suficiente para alimentar ainda mais as expectativas de que Lorde está prestes a revelar novidades.

A especulação já vinha crescendo nos últimos dias, principalmente após a artista compartilhar um vídeo misterioso em que caminha por uma rua enquanto escuta uma música inédita com sua voz ao fundo. O teaser foi suficiente para movimentar fãs e levantar teorias sobre o possível início de uma nova fase artística.

Lorde está afastada dos holofotes musicais desde 2021, quando lançou Solar Power, seu terceiro álbum de estúdio. Antes disso, ela conquistou o mundo com os aclamados Pure Heroine (2013) e Melodrama (2017), que a consolidaram como uma das vozes mais singulares da música pop contemporânea.

Com a reaparição surpresa e os sinais enigmáticos nas redes sociais, os admiradores da cantora agora aguardam ansiosamente para saber se o “verão da Lorde” vai, de fato, marcar o retorno triunfal de uma das artistas mais cultuadas de sua geração.

O que se sabe sobre o retorno de Lorde para a música

Após um longo período de silêncio, a cantora neozelandesa Lorde, atualmente com 28 anos, deu sinais de que está prestes a retornar ao cenário musical. Nesta quarta-feira (9), a artista publicou um vídeo em suas redes sociais que rapidamente chamou atenção: nela, aparece caminhando enquanto uma nova canção, com sua voz inconfundível, toca ao fundo.

Conhecida por manter longos intervalos entre seus projetos musicais, Lorde não lança material inédito desde 2021, quando apresentou ao público o álbum Solar Power. O disco marcou uma guinada mais solar e introspectiva em sua sonoridade, contrastando com os tons melancólicos e confessionais dos aclamados Pure Heroine (2013) e Melodrama (2017). A cantora costuma lançar álbuns com um espaçamento médio de quatro anos, e os fãs já aguardavam ansiosamente por indícios de um novo ciclo criativo.

A prévia revelada traz uma letra que remete ao amadurecimento emocional e à passagem do tempo. Em um dos versos, ela canta: “Desde os 17 eu te dei tudo, agora acordamos de um sonho e bem, querido, o que foi isso?”. A frase, carregada de nostalgia, parece ecoar memórias de juventude e experiências marcantes, características que consolidaram Lorde como uma das letristas mais sensíveis de sua geração.

Nos comentários do vídeo, a reação dos fãs foi imediata e calorosa. Muitos celebraram o retorno da artista como um renascimento musical. “Louvado seja o Senhor porque ela ressuscitou”, brincou um usuário. “Que saudade que eu estava, meu Deus”, comentou outro. “A vida vale a pena ser vivida novamente”, afirmou um seguidor emocionado.