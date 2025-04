Benson Boone decepciona no Coachella 2025 e recebe duras críticas da Pitchfork - (crédito: TMJBrazil)

A edição 2025 do Coachella, um dos festivais de música mais aguardados do planeta, começou com grandes expectativas e uma programação que mistura novos talentos e lendas da indústria.

No entanto, nem todos os artistas conseguiram agradar ao público e à crítica. Um dos nomes que mais gerou polêmica — e desapontamento — foi o cantor Benson Boone, cuja apresentação no palco principal na noite de sexta-feira (11) foi amplamente criticada pelo Pitchfork, um dos veículos especializados mais respeitados do cenário musical.

Em sua resenha publicada nesta terça-feira (15), o jornalista Paul A. Thompson não poupou palavras ao comentar a performance do jovem artista, conhecido pelo hit viral “Beautiful Things”, que recentemente esteve no Brasil para o Lollapalooza 2025. Segundo o texto, a presença de Boone no lineup principal foi, no mínimo, “um erro de cálculo”.

“Benson Boone é horrível, simplesmente desagradável”, escreveu o colunista, ressaltando que o show oferecido às 19h no palco principal destoou completamente do padrão esperado para aquele espaço e horário.

O jornalista ainda criticou o repertório apresentado, descrevendo as nove músicas autorais como “sem sabor”, sugerindo que soavam como trilha sonora para vídeos confessionais tristes — mais apropriadas para redes sociais do que para um festival de grande porte.

Benson Boone: Performance insossa e cover questionável com Brian May

Se o set já não agradava, o momento que deveria ser o clímax da performance causou ainda mais estranhamento: Boone convidou ninguém menos que Brian May, lendário guitarrista do Queen, para um cover de “Bohemian Rhapsody”.

A escolha da música, icônica e repleta de complexidade vocal e emocional, pareceu, para o crítico, totalmente deslocada dentro do contexto do show. Thompson descreveu a parceria como “irritante” e “inexplicável”, reforçando sua perplexidade com o rumo que a apresentação tomou.

A crítica da Pitchfork reacendeu o debate sobre o processo de curadoria dos grandes festivais e até que ponto o algoritmo e a viralização nas redes sociais estão moldando o lineup em detrimento da qualidade artística e da experiência ao vivo.

Benson Boone, que ganhou notoriedade no TikTok e em plataformas de streaming, é visto por alguns como um reflexo de uma nova era da música pop — mas sua recepção no Coachella sugere que ainda há um abismo entre o sucesso digital e a entrega no palco.

Apesar do revés, Boone segue com agenda cheia e uma base de fãs dedicada. Resta saber se ele irá rever suas escolhas artísticas para os próximos shows ou se continuará apostando na mesma fórmula que o levou ao estrelato online. Seja como for, seu nome certamente seguirá em pauta — ainda que, por agora, pelas razões erradas.