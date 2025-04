Rumores de parceria entre Anitta e Doechii são negados pela equipe da brasileira

Na era digital, em que rumores ganham proporções virais em questão de minutos, fãs de Anitta e da rapper norte-americana Doechii se empolgaram nesta segunda-feira (14) com a possibilidade de uma colaboração inédita entre as duas artistas.

A notícia, inicialmente divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, afirmava com segurança que o feat estava a caminho. No entanto, horas depois, a informação foi oficialmente desmentida pela equipe de Anitta.

A assessoria de imprensa da cantora brasileira, procurada pelo site Papelpop, tratou de esclarecer que, apesar do burburinho, não há qualquer colaboração musical confirmada entre Anitta e Doechii. O desmentido esfriou os ânimos dos fãs que já imaginavam um encontro de ritmos ousados e poderosas performances no mesmo palco ou single.

A especulação não surgiu por acaso. Ambas as artistas estão em plena ascensão e vivem momentos importantes em suas respectivas trajetórias.

Anitta, que consolidou sua carreira internacional nos últimos anos com colaborações de peso e álbuns bilíngues, foi indicada ao Grammy 2025 na cobiçada categoria de Melhor Álbum de Pop Latino, concorrendo com nomes de peso da música hispânica.

Embora o troféu tenha ido para a amiga e estrela global Shakira, a indicação foi considerada uma vitória simbólica, reforçando o nome da brasileira como um dos grandes nomes do pop latino contemporâneo.

Anitta e Doechii brilham em carreiras solo, mas feat ainda não está nos planos

Doechii, por sua vez, desponta como uma das artistas mais promissoras da nova geração do hip-hop. Seu álbum mais recente, Aligator Bites Never Heal, lançado em 2024, foi aclamado pela crítica e pavimentou seu espaço como uma voz potente e criativa na cena musical americana.

Além do talento lírico, a rapper tem sido elogiada pelo forte apelo visual de suas apresentações ao vivo, que combinam arte performática, figurinos impactantes e uma linguagem estética própria.

Diante desse cenário, não é difícil entender o porquê da empolgação com a possibilidade de um trabalho em conjunto. A ideia de unir o carisma tropical e a versatilidade de Anitta com a atitude disruptiva e a originalidade de Doechii parecia, para muitos, uma equação perfeita para um hit global.

Apesar do desmentido, o episódio revela o quanto ambas as artistas estão em alta e possuem um público atento, ávido por novidades. Por ora, cada uma segue com seus projetos individuais — disponíveis em todas as plataformas de streaming — mas o potencial de um encontro futuro, ainda que hipotético, continua alimentando a imaginação dos fãs.

Afinal, se o mundo pop nos ensinou algo, é que colaborações inesperadas são uma questão de tempo. E, quem sabe, o “não” de hoje não seja apenas um “ainda não”.