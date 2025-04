Katy Perry anuncia repertório da nova turnê durante viagem histórica ao espaço

A cantora Katy Perry decidiu elevar o conceito de lançamento de turnê — literalmente. Em uma ação que mistura ousadia, emoção e tecnologia, a estrela do pop revelou o setlist da sua aguardada turnê mundial Lifetimes diretamente do espaço.

A artista participou da missão NS-31 da Blue Origin, empresa aeroespacial de Jeff Bezos, e compartilhou os bastidores de sua breve incursão ao cosmos em um vídeo publicado na manhã desta terça-feira (15).

A bordo de um foguete reutilizável, Katy e uma tripulação formada exclusivamente por mulheres — incluindo a jornalista Gayle King, a piloto Lauren Sánchez, a cientista Amanda Nguyen, a engenheira da NASA Aisha Bowe e a cineasta Kerianne Flynn — alcançaram cerca de 100 km de altitude, onde puderam experimentar a ausência de gravidade por aproximadamente dez minutos.

Vestindo um traje espacial azul personalizado, Katy apareceu nas imagens flutuando ao lado das companheiras de missão, sorridente e empolgada, exibindo objetos especiais levados à bordo. Um dos momentos mais tocantes do vídeo foi quando a cantora mostrou uma margarida, flor que simboliza sua filha Daisy Dove, fruto do relacionamento com o ator Orlando Bloom.

A pequena Daisy, de apenas quatro anos, apareceu pela primeira vez em imagens públicas, vestida com um traje espacial prateado, acenando orgulhosa enquanto dizia: “Minha mãe!”

Katy Perry: Emociona com homenagem

Mas o ápice do voo interestelar foi a revelação do repertório da próxima turnê. Com um papel dobrado em forma de borboleta nas mãos, Katy deixou escapar os primeiros nomes de faixas que comporão os shows do Lifetimes, sua nova era musical.

Entre os títulos decifrados por fãs atentos nas redes sociais — os chamados “KatyCats” — estão sucessos como “Chained to the Rhythm”, “Teary Eyes”, “Dark Horse”, “Harleys in Hawaii”, além de clássicos como “I Kissed a Girl”, “Last Friday Night” e “Teenage Dream”. Músicas inéditas como “OK” e “Has a Heart” também foram mencionadas, indicando novos caminhos criativos para a artista.

A turnê Lifetimes terá início oficial na Cidade do México, no próximo dia 23 de abril, e inclui uma aguardada parada no Brasil, em setembro, como parte da programação do The Town, em São Paulo. A expectativa é de um espetáculo grandioso, misturando tecnologia, nostalgia e os elementos visuais marcantes que fazem parte do universo de Katy Perry.

Para os curiosos sobre a aventura espacial da cantora, vale lembrar: o ingresso para uma viagem como essa não é nada modesto. Estima-se que uma passagem a bordo da Blue Origin custe US$ 1,25 milhão, o equivalente a mais de R$ 7,3 milhões na cotação atual.

Um preço alto para tocar as estrelas — mas, no caso de Katy, o investimento foi mais que simbólico. Ela deu início a uma nova fase de sua carreira de forma literal e figurada, unindo performance e paixão em um dos lançamentos mais criativos da música pop recente.