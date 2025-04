Henrique e Juliano retomam o trono no Billboard Brasil Artistas 25

O sertanejo segue imbatível na preferência do público brasileiro — e quem prova isso mais uma vez é a dupla Henrique e Juliano.

Na atualização mais recente do Billboard Brasil Artistas 25, divulgada nesta terça-feira (15), os irmãos retomaram o primeiro lugar do ranking, desbancando o fenômeno do funk MC Tuto, que havia se mantido no topo nas semanas anteriores.

Com uma trajetória consolidada no gênero e um público fiel que os acompanha desde os primeiros sucessos, Henrique e Juliano mostram que continuam em plena forma. A liderança desta semana representa não apenas uma retomada, mas também a continuidade de um excelente desempenho da dupla em 2025, marcada por números expressivos nas plataformas de streaming.

Além de liderarem o ranking de artistas, os sertanejos também se destacam no Billboard Brasil Hot 100, que lista as cem faixas mais ouvidas no país. Nada menos do que oito músicas da dupla figuram na lista atual, um feito que reforça o apelo comercial e emocional do repertório da dupla.

O principal destaque entre elas é “Última Saudade”, que atualmente ocupa a 8ª posição, embora já tenha atingido o topo em semanas anteriores.

A canção, com sua letra melancólica e melodia envolvente, caiu no gosto do público e se tornou um dos grandes hinos românticos do ano.

O sucesso de Henrique e Juliano, no entanto, vai além de um único hit. A dupla vem explorando novas sonoridades dentro do sertanejo, mantendo a essência emocional que os consagrou, mas dialogando com uma geração mais conectada ao digital.

Seus lançamentos recentes têm sido estratégicos, com forte presença nas redes sociais, videoclipes impactantes e apresentações que lotam casas de shows por todo o Brasil.

Henrique e Juliano superam MC Tuto e brilham com hits como “Última Saudade”

Esse desempenho se traduz diretamente nos números do Billboard Brasil Artistas 25, que utiliza dados da Luminate, empresa especializada em monitoramento do mercado musical. O ranking leva em conta a performance de streaming nos principais serviços de áudio e vídeo — tanto nas versões gratuitas quanto por assinatura — considerando as mil músicas mais tocadas da semana.

A metodologia pondera esses dados de forma a refletir com fidelidade a relevância de cada artista no mercado nacional.

O retorno de Henrique e Juliano ao topo representa também um movimento de resiliência e renovação no sertanejo, um gênero que, apesar da concorrência com o trap, funk e pop, segue reinventando seus protagonistas.

A dobradinha entre tradição e inovação é um dos segredos do sucesso duradouro da dupla, que continua a construir uma das carreiras mais sólidas da música brasileira contemporânea.

Com uma agenda de shows robusta e novas canções previstas para os próximos meses, tudo indica que Henrique e Juliano ainda têm fôlego para manter o topo — e talvez elevar ainda mais os patamares do sertanejo em 2025.