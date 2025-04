Lady Gaga e Bruno Mars desafiam recorde de Mariah Carey

O cenário pop mundial pode estar prestes a testemunhar um feito histórico.

A parceria entre Lady Gaga e Bruno Mars, consagrada no single “Die With a Smile”, atingiu uma marca impressionante: 16 semanas consecutivas no topo da Billboard Global 200, ranking internacional da revista norte-americana que mensura o consumo musical em mais de 200 territórios.

Desde seu lançamento em agosto de 2024, a faixa se mantém firme entre as mais ouvidas do planeta, consolidando-se como a segunda música com maior tempo de liderança na história da parada — criada em 2020. O recorde ainda pertence à clássica “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey, que acumula 19 semanas não consecutivas no topo graças à força anual que a canção ganha durante as festividades natalinas.

A diferença, porém, é que Gaga e Mars conquistaram seu número expressivo em menos de um ano, enquanto Mariah acumulou a liderança ao longo de vários ciclos natalinos. Essa comparação ressalta o impacto imediato e contínuo de “Die With a Smile”, que segue sendo um fenômeno de streaming e vendas.

Na última semana, a faixa registrou 91,3 milhões de streams globais e ainda movimentou seis mil cópias vendidas, mostrando fôlego de sobra para desafiar o reinado da “Rainha do Natal”.

Além da performance nas plataformas digitais, a música vem colecionando certificações ao redor do mundo. Já recebeu o disco de diamante na França, além de alcançar quádrupla platina na Austrália, Canadá e Portugal, tripla platina na Nova Zelândia, dupla platina na Polônia e Espanha, e platina em mercados estratégicos como Reino Unido, Itália, Suíça, Dinamarca, Noruega, Bélgica e Áustria.

A certificação nos Estados Unidos ainda não foi oficialmente anunciada, mas dados de consumo indicam que não deve demorar.

Bruno Mars e Lady Gaga: “Die With a Smile” caminha para o topo da história do pop

“Die With a Smile” representa mais do que um sucesso pontual: é o símbolo de um encontro de gerações e estilos. Lady Gaga, que vive um renascimento artístico com a era “Mayhem”, e Bruno Mars, conhecido por seu apelo retro-soul e excelência performática, encontraram na canção uma química rara. O resultado é uma balada poderosa, emotiva e universal, que ecoa temas de amor, perda e aceitação com uma produção impecável.

No ranking das músicas com mais semanas na liderança da Billboard Global 200, o top 5 atualmente é composto por:

All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey: 19 semanas Die With a Smile – Lady Gaga e Bruno Mars: 16 semanas As It Was – Harry Styles: 15 semanas Flowers – Miley Cyrus: 13 semanas APT. – Rosé e Bruno Mars: 12 semanas

Caso continue nesse ritmo, “Die With a Smile” poderá não apenas igualar, mas superar o recorde de Mariah Carey, redefinindo os padrões de sucesso global em tempos de consumo digital. Seja pela potência vocal, pela força emocional da letra ou pela união de dois ícones do pop moderno, a música já garantiu seu lugar na história — e ainda pode ir mais longe.