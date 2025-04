Waleska Barbosa homenageia Brasília em obra com 65 contos

Ao completar 25 anos como moradora de Brasília, a escritora e jornalista paraibana, Waleska Barbosa, homenageia a cidade com Ipês não são domesticáveis, segundo livro da carreira literária. Publicado pela AVÁ editora, a obra tem prefácio de Tom Farias, apresentação de Jullyany Mucury e traz 65crônicas, a mesma idade que a capital do país completa em 21 de abril. O lançamento ocorre nesta quinta-feira (17/4), no Baóbar (411 Norte), a partir das 18h.

O conteúdo foi selecionado do blog Um por dia, criado pela escritora em 2017 e que também serviu de base para o primeiro livro, Que o nosso olhar não se acostume às ausências. Desta vez, a cidade onde foi morar, nos anos 2000, como recém-formada em jornalismo, deu o tom da narrativa, a começar pela crônica que intitula o livro.

A florada do ipê, árvore-símbolo da cidade, é famosa por colorir e marcar o cenário tantas vezes árido das estações seca e chuvosa que se revezam no do Centro-Oeste brasileiro. Como no livro de estreia, é a partir da condição de gênero, raça e classe que a autora retrata um cotidiano que podia ser sufocante, no contexto de uma grande cidade e de tantas missões a serem cumpridas por ela. No entanto, é de onde, por meio da observação precisa dos movimentos e jeitos da capital, retira a matéria, inspiração e objeto com que escreve.

Com 156 páginas, Ipês não são domesticáveis tem projeto gráfico de Masanori Ohashy e exibe na capa um bordado em papel, assinado pela irmã da autora, Vitória Maria Barbosa Widmer. "É um trabalho lindíssimo, que expressa a força, a cor, a magia, o encanto e o lúdico dos ipês. Um presente que me honra, emociona e reforça o afeto que permeia uma obra que começou como um projeto independente e chega ao mercado pela força do coletivo, do aquilombamento e da chegada da AVÁ Editora para me incentivar a seguir”, diz Waleska.

Escritora e jornalista Waleska Barbosa lança o livro 'Ipês não são domesticáveis' (foto: Gilberto Soares/Divulgação)

Estética e política

Em Ipês não são domesticáveis, Brasília pulsa nos detalhes que muita gente renega e insiste em não ver. Waleska Barbosa reitera a marca de observadora arguta. É por ali que escorre a verve cronista da autora. O tema das crônicas está vão, no gole de cerveja do sábado, nos efeitos da seca e da chuva, nas figuras que circulam pelas ruas, nos artistas mambembes, na música e nos encontros, capturas que oferecem um contraponto à Brasília conhecida por ser o centro político do país.

“É uma alegria poder, enfim, concluir o livro, cujo projeto teve início em 2022. Entrego ao público uma obra de muita qualidade, que envolve profissionais excelentes. Concordo com a grande mestra Conceição Evaristo quando lembra que, para uma mulher negra, escrever é um ato político. Brasília é inspiração diária e poder compartilhar as crônicas que, de alguma forma, remetem à cidade, cultura e figuras, é cumprir um papel não apenas estético, mas político”, reforça.

O estilo da autora é comparado ao de Rubem Braga, considerado um dos maiores cronistas brasileiros, pelo também escritor Tom Farias. “Em muitos aspectos lembra Rubem Braga, que lidava em crônicas com o universo do amor ou da vida simples, dos humildes e sofredores, abordando assuntos do dia a dia, da infância, da mocidade e dos amores da vida. Waleska Barbosa mistura todos esses ingredientes com um toque ardente de condição de mulher negra, artista, intelectual”, escreve no prefácio da obra.

“Esteja atento para uma escrita que tem espinhos, como boa flor que é. Não tem mais brasiliense, mulher, inteira e rasgada que Waleska”, afirma Julliany Mucury, na apresentação do livro.

Lançamento

Ipês não são domesticáveis

Quando: quinta-feira (17/4)

Horário:18h

Local: Baóbar (CLN 411, bloco B, Asa Norte)

Vendas: No lançamento ou site da AVÁ editora

