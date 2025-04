Bruna Biancardi celebra aniversário de 31 anos e ganha surpresa romântica de Neymar

Bruna Biancardi completou 31 anos nesta terça-feira (15) em meio a carinho, romantismo e momentos especiais em família. Para marcar a data, Neymar preparou uma homenagem intimista, mas cheia de significado — e deu início às comemorações ainda na noite anterior.

O jogador surpreendeu a companheira com buquês de flores, jantar especial e uma declaração montada com pétalas de rosas no chão, formando a frase "feliz aniversário". Nas redes sociais, Bruna compartilhou os detalhes do gesto, incluindo uma foto de Neymar segurando dois buquês e outra mostrando a mesa do jantar cuidadosamente preparada.

Na manhã do aniversário, o clima de celebração continuou ao lado da filha do casal, Mavie. A pequena apareceu brincando na cama com outras crianças, em um momento leve e descontraído. Mais tarde, Bruna publicou um vídeo em que aparece ao lado de Neymar e da filha preparando um bolo juntos — cena que reforça a sintonia familiar que marcou o dia.

Sem festas grandiosas, o aniversário de Bruna foi celebrado com afeto, gestos simples e presença — exatamente como ela mostrou nas imagens: rodeada de amor.