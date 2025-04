O novo álbum em que Drake está trabalhando

Drake está oficialmente de volta ao estúdio. Durante uma transmissão ao vivo com Adin Ross na plataforma Kick, o rapper canadense revelou que está trabalhando em novas músicas, confirmando que um novo álbum solo está em produção.

“Sou muito grato a todos que estão escutando meu último projeto”, comentou Drake, em referência ao álbum colaborativo $exy $ongs 4 U, lançado em fevereiro ao lado de Partynextdoor. “Cada vez é uma jornada única. Estar criando um novo disco é sempre um desafio — mas também uma bênção.”

A declaração surgiu de forma espontânea, deixando o streamer visivelmente surpreso. Quando Ross perguntou se o projeto em andamento seria um trabalho solo, Drake respondeu com firmeza: “Sim”. Em seguida, deixou um recado aos fãs: “Um salve para todos que têm demonstrado amor em cada faixa. E um agradecimento especial a quem vai colar no Wireless Festival. Amamos vocês de verdade.”

O último disco solo de Drake, For All the Dogs, foi lançado em 2023. Desde então, o artista esteve envolvido em diversas polêmicas — incluindo uma disputa judicial com a Universal Music Group e uma acirrada troca de farpas com Kendrick Lamar.

Rumores sobre novos lançamentos começaram a circular em março, após uma publicação enigmática do rapper nas redes sociais. No texto, Drake refletiu sobre o impacto de sua trajetória e mencionou um “próximo capítulo”, sugerindo que seu retorno ao estúdio seria mais do que apenas musical: “Sei que este próximo passo pode causar desconforto, mas espero que interpretem minha franqueza como transparência — e não como provocação.”

A pista mais direta sobre um possível álbum solo, no entanto, veio em fevereiro, durante um show na Austrália. Na ocasião, ele declarou ao público: “Quando for a hora certa, Drizzy vai aparecer sozinho de novo. Uma conversa cara a cara que vocês precisam ouvir.”

Drake revela que Justin Bieber não respondeu sua mensagem

Recentemente, Drake contou que tentou falar com Justin Bieber, mas não teve resposta, ele revelou que sua mensagem sobre uma possível colaboração não foi respondida pelo Instagram.

Segundo a Billboard, o rapper deixou um comentário na postagem de Bieber na rede social no domingo (6), onde o cantor de Baby pediu a seus colegas que lhe enviassem uma mensagem se estivessem procurando trabalhar juntos. “Me mande uma mensagem se você quiser fazer música juntos”, escreveu a estrela pop.

“Eu mandei uma mensagem, mas não obtive resposta“, comentou Drake.

Vale destacar que junto com Drake e milhares de outros, muitos artistas inundaram a seção de comentários do cantor, incluindo Big Sean, Kehlani, Bailey Zimmerman e Jaden Smith.

O comentário rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e os fãs estão esperando que as estrelas canadenses possam se conectar para outra colaboração. “Oh, estamos prestes a ter um hit de verão“, escreveu uma pessoa no X.

“Ele e Drake em uma música que ganha triplo platina, a propósito”, outro acrescentou.

Vale lembrar que Drake e Justin lançaram Right Here, que está no terceiro álbum de estúdio de Bieber, Believe, em junho de 2012.