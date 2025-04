“American Heart”: detalhes sobre o novo álbum de Benson Boone

O cantor e compositor Benson Boone já tem data marcada para o lançamento de seu novo trabalho: o disco “American Heart” chega às plataformas digitais no dia 20 de junho. Este será o terceiro álbum de estúdio do artista, que tem conquistado cada vez mais espaço na cena musical dos Estados Unidos — aclamado por veículos especializados como a Rolling Stone, que o batizou de “a voz do futuro”.

Em conversa recente com a publicação, Boone falou abertamente sobre as escolhas estéticas e performáticas de seus shows. Relembrando o início da carreira, ele comentou sobre o hábito de tirar a camisa no palco, em busca de atenção e conexão com o público. “Chega um momento em que você entende o que agrada e o que não agrada. Existe uma certa arte em provocar reações intensas, mas não quero que isso seja a essência da minha apresentação. Não quero que a expectativa se resuma à minha aparência”, afirmou.

Esse dilema criativo, inclusive, gerou debates entre fãs: será que a capa do novo disco virá com ou sem camisa? O mistério segue no ar. O que já se sabe é que o álbum trará 10 faixas inéditas, incluindo o single já lançado “Sorry I’m Here For Someone Else”, que vem ganhando destaque nas plataformas de streaming.

Benson Boone vive um momento de ascensão meteórica. Após o sucesso do LP “Fireworks & Rollerblades”, lançado no início de 2024, ele tem marcado presença em grandes eventos internacionais. Neste ano, foi uma das atrações do Lollapalooza Brasil, e subiu ao palco do Coachella nos dois fins de semana do festival, consolidando sua projeção global.

Os problemas de Benson Boone com a própria imagem corporal

Benson Boone pode impressionar no palco, mas sua confiança nos bastidores nem sempre reflete essa imagem. Em uma recente entrevista concedida à Rolling Stone, o cantor abriu o jogo sobre sua relação com a própria aparência e as expectativas do público, especialmente considerando sua base de fãs composta majoritariamente por mulheres jovens que o enxergam como um galã.

“Existe uma arte em fazer as pessoas enlouquecerem… Mas eu não quero que compareçam aos meus shows esperando que eu tire a camisa e transforme tudo em uma exibição física”, declarou Boone. “Primeiro, eu nem tenho esse porte todo. Segundo, esse não é o meu objetivo. Quero que minha música seja o centro das atenções, e não minha aparência.”

O jovem artista, de 22 anos, revelou que as cobranças relacionadas à sua imagem acabam tendo um impacto significativo em sua autoestima. “Ficar obcecado com isso o tempo todo é desgastante. Eu sou muito crítico comigo mesmo e, quando começo a focar demais na minha aparência, isso me afeta profundamente. Sempre acho que poderia mudar algo — um novo penteado, ombros mais largos, braços mais fortes… Mas isso não tem fim. Se eu pensar dessa forma, nunca vou me sentir satisfeito.”

Apesar das inseguranças, Boone tem vivido uma ascensão meteórica na música pop. Seu hit “Beautiful Things” conquistou o segundo lugar na Billboard Hot 100, e sua performance da canção no Grammy 2025 reforçou seu status como um dos novos grandes nomes da indústria. No mesmo evento, ele também foi indicado na categoria de Melhor Artista Revelação.