Saiba como Chris Martin está lidando com depressão - (crédito: TMJBrazil)

Em um gesto raro e sincero, Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, abriu seu coração aos fãs em meio à agenda lotada da atual turnê mundial. Em um vídeo publicado no perfil oficial da banda, o músico revelou estar enfrentando um episódio de depressão e aproveitou para compartilhar práticas e conteúdos que têm contribuído positivamente em sua jornada de bem-estar emocional.

O vídeo, gravado em Hong Kong, mostra Martin em um momento de pausa e reflexão. Enquanto sons da cidade e movimentos ao redor invadem o cenário, ele demonstra como tem se esforçado para encontrar beleza e presença nas pequenas distrações do cotidiano. “Isso é a vida”, comenta, ao notar dançarinos de rua e ruídos do trânsito, pontuando sua fala com humanidade e espontaneidade.

Ao abordar sua saúde mental, o cantor destacou o quanto tem percebido outras pessoas passando por situações semelhantes. “Incluindo eu mesmo”, reforçou, antes de listar algumas ferramentas que o têm ajudado a manter o equilíbrio emocional.

Entre suas recomendações, está a prática da “escrita livre”, técnica em que se escrevem pensamentos ininterruptamente por cerca de 12 minutos, para em seguida descartar o conteúdo. Segundo Martin, esse exercício tem sido um alívio valioso. Ele também mencionou a meditação transcendental, método que ganhou notoriedade por meio do cineasta David Lynch e que tem oferecido conforto ao artista.

Outras práticas indicadas incluem a propriocepção — movimento corporal voltado ao reequilíbrio neurológico — e o chamado “método Costello”, criado por Jim Costello, voltado especialmente para pessoas com TDAH e transtornos do espectro autista.

Na parte cultural, Chris trouxe sugestões que têm lhe inspirado recentemente: o álbum Music for Psychedelic Therapy, de Jon Hopkins, que ele descreve como “incrível”, o livro The Oxygen Advantage, focado em técnicas de respiração, e o filme Sing Sing, que o tocou profundamente. Ele ainda mencionou a cantora emergente Chloe Qisha, cuja arte tem trazido alegria ao seu cotidiano.

Finalizando a mensagem, o vocalista compartilhou palavras afetuosas: “Essas são algumas das coisas que têm me ajudado a continuar grato e feliz. Espero que vocês estejam bem. Mando muito amor a vocês.”