Katy Perry anuncia ‘Live At MTV Unplugged’ em vinil lilás

A MTV e a estrela pop Katy Perry anunciaram o relançamento do álbum Katy Perry: Live At MTV Unplugged de 2009, em uma edição especial em vinil lilás, que será distribuído pela Universal Music, via Capitol Records. A série de seis episódios contou com artistas como Adele, Paramore e Katy Perry naquela época. As informações são do site Vinews.

O disco já está disponível para pré-venda no site da Capitol Records pelo valor de US$ 25 (cerca de R$ 146 no câmbio atual – Taxas podem ser aplicáveis).

“Eu realmente queria fazer o Acústico MTV, obviamente, porque ele tem uma ótima história de mostrar quem a pessoa realmente é… Você consegue ouvir a história real das músicas, o que é importante para mim”, disse Katy Perry à MTV.

E continuou: “Algumas pessoas têm uma ideia de quem eu sou, uma migalha do bolo, mas eu consigo me exibir muito mais. Tenho uma personalidade marcante e minhas roupas refletem isso. Para o MTV Unplugged , eu queria ser uma mistura de Stevie Nicks e uma fada!”

Katy Perry: Live At MTV Unplugged foi gravado ao vivo no NEP Midtown Studios em Nova York (EUA) e contou com versões acústicas de I Kissed a Girl, Ur So Gay, Thinking Of You, Waking Up In Vegas e Lost.

Além dessas faixas, Perry também performou a então inédita Brick By Brick e fez um cover de Hackensack do Fountains Of Wayne.

Confira o conteúdo completo de Katy Perry: Live At MTV Unplugged em vinil lilás:

Lado A

I Kissed A Girl

Ur So Gay

Hackensack

Thinking Of You

Lado B

Lost

Waking Up In Vegas

Brick By Brick