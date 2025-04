Como está o processo de luto da ex-namorada de Liam Payne

Seis meses após a trágica morte de Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction, a modelo Kate Cassidy, de 26 anos, voltou a se pronunciar publicamente sobre o luto que ainda enfrenta. O cantor britânico faleceu em 16 de outubro de 2024, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

A declaração mais recente de Kate veio durante uma interação com seguidores nas redes sociais. Questionada sobre como tem lidado com a ausência do ex-namorado, a influenciadora descreveu o processo como “imprevisível” e revelou estar passando por uma montanha-russa emocional. “Há dias em que consigo lidar melhor, mas outros em que tudo parece insuportável. Estou tentando viver um dia de cada vez e fazer o meu melhor”, compartilhou.

Sensível à dor alheia, Kate aproveitou a resposta para demonstrar empatia com seguidores que também lidam com perdas. “Sinto muito se você também perdeu alguém especial”, escreveu a modelo, que, desde a morte do artista, tem mantido certa discrição online — embora, eventualmente, publique lembranças do casal ou músicas que marcaram o relacionamento.

Em conversa anterior com o tabloide britânico The Sun, Cassidy reforçou sua crença de que a morte do ex-companheiro foi um acidente. “Foi uma tragédia. Nunca passou pela minha cabeça que algo assim pudesse acontecer com ele. Ele estava em um momento mental muito bom”, afirmou, ao lembrar dos últimos dias que passaram juntos na capital argentina. “Amei a alma do Liam. Estive ao lado dele nos altos e baixos.”

O velório de Payne foi realizado em 20 de novembro de 2024, na Igreja de St Mary, em Amersham, na Inglaterra. A cerimônia reuniu familiares, amigos íntimos e nomes conhecidos da indústria musical. A investigação sobre as circunstâncias do acidente segue em andamento na Argentina, mas funcionários do hotel e um amigo próximo do cantor já foram inocentados de qualquer envolvimento.