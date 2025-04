Maringá Borgert anuncia show para celebrar seu 4º álbum ‘Na estrada onde o sol há de se pôr’

O cantor e compositor Maringá Borgert fará um show especial no Espaço Multicultural NA Rotina (Rua Simão Álvares, 697 – Pinheiros), no dia 21 de abril, a partir das 21h, para festejar o lançamento de seu quarto álbum, Na estrada onde o sol há de se pôr, que estará disponível nas plataformas digitais no dia 25 de abril. A entrada é gratuita, mas é necessário chegar pelo menos uma hora antes para a retirada do ingresso, sujeito à lotação do espaço.

Com 10 faixas, o novo álbum traz a marca do artista que transita pela música regional brasileira, criando uma ponte entre o folk e as tradições populares do interior do país. Maringá Bogert compartilha que sempre teve dificuldade em rotular seu estilo musical: “Tenho um problema com isso. Vivo nesse ‘não lugar’ da música brasileira. Algumas pessoas dizem que a minha música é folk. Eu digo que é música regional”. Essa autenticidade se reflete nas canções do álbum, que têm um forte vínculo com as raízes culturais do Brasil.

O novo trabalho conta com canções de compositores que já faziam parte da caminhada de Maringá, como Biel Cavalcanti, Nilo Carvalho, Francis Rosa e Manoel Xavier. Estes dois últimos também fazem participações especiais, dividindo os vocais com Maringá nas canções Pelo entardecer dos Montes (Francis canta sua parceria de composição com Maringá) e Mais uma Noite (Manoel interpreta sua própria composição).

“O Francis é um parceiro de estrada e composição, temos várias canções juntos. O Manoel toca comigo sempre, faz parte da banda. Gravei essas duas, nas quais eles cantam comigo”, conta Maringá, revelando a estreita relação com os parceiros de longa data.

A banda tem um formato intimista, com Maringá Borgert no violão e voz, Léo Lopes na viola caipira e vocal, Lucas Oliveira no violão 12 cordas, Manoel Xavier no baixo e vocal, e Edy Brazuca na percussão. O repertório inclui faixas como Retirada (Biel Cavalcanti) e Laranjeira (Nilo Carvalho), além de seis músicas autorais e colaborações com Francis Rosa, Biel Cavalcanti, Nilo Carvalho e Manoel Xavier. A regravação de Volta ao Campo, do seu primeiro disco Cantigas de Poleiro (2017), também está presente.

Maringá Borgert se consolida como uma das vozes que mais reverberam a cultura regional

Com três discos lançados até agora, dois de estúdio e um ao vivo, Maringá Borgert se consolidou como uma das vozes que mais reverberam a cultura regional no cenário musical brasileiro. Ele afirma que a música sempre fez parte de sua vida desde a infância: “Minha relação começou com radinho de pilha na roça, as festas juninas, as folias de reis… A música caipira, a música sertaneja e a música gaúcha eram o que eu mais tive contato nesse tempo.”

E para o público, Maringá deixa um recado cheio de propósito: “Tenho a arte como instrumento de se fazer justiça. Se na minha música eu falo de um certo lugar, consigo transmitir um ritmo musical de uma certa região, trago tradições e costumes, eu me sinto contente e satisfeito. Pois, o artista regional tem por seu lugar e cultura o apreço de um guardião de seu povo.”

O álbum Na estrada onde o sol há de se pôr estará disponível nas plataformas digitais, prometendo emocionar os fãs de uma música que reverencia a tradição e a diversidade cultural do Brasil.

“Espero que chegue às pessoas que queiram ouvir uma mensagem desse Brasil de dentro. Desse Brasil, não o burlesco e monocultural, mas o do lugar do povo, da cultura popular”, finaliza Maringá.