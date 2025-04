Shakira emociona Medellín com Maluma

A cantora Shakira protagonizou, no último fim de semana, dois dos momentos mais aguardados por seus fãs na Colômbia. Após o adiamento dos shows originalmente marcados para fevereiro em Medellín, por motivos logísticos, a estrela global retornou à sua terra natal para se apresentar nos dias 12 e 13 de abril.

Os concertos fazem parte da turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”, que leva o nome do seu mais recente álbum de estúdio.

Os espetáculos, realizados no Estádio Atanasio Girardot, não foram apenas um retorno triunfal de Shakira ao palco colombiano, mas também uma celebração da música latina. E a emoção foi intensificada pelas participações especiais de dois dos maiores nomes da música colombiana contemporânea: Maluma e Carlos Vives.

No sábado, a plateia foi surpreendida quando Maluma subiu ao palco para cantar “Chantaje”, parceria lançada em 2016 que rapidamente se tornou um dos maiores sucessos da carreira de ambos.

A performance foi ainda mais simbólica por marcar a primeira vez que os dois artistas dividiam o palco em quase dez anos. Com mais de 1 bilhão de reproduções nas plataformas digitais, a faixa foi recebida com entusiasmo pelo público, que cantou em coro cada verso da canção.

Já no domingo, foi a vez de Carlos Vives, referência na música popular colombiana e parceiro de longa data de Shakira, fazer sua aparição. Juntos, interpretaram “La Bicicleta”, sucesso de 2017 que celebra as raízes culturais do país.

A apresentação foi marcada por um clima de nostalgia, cumplicidade e alegria — uma verdadeira homenagem à Colômbia e à conexão entre seus artistas.

Shakira, conhecida por sua entrega nos palcos, emocionou-se em diversos momentos das apresentações e agradeceu o carinho dos conterrâneos. Em suas redes sociais, ela compartilhou registros das noites inesquecíveis e declarou: “Medellín, gracias por tanto amor. Levo vocês no meu coração”.

Shakira: Turnê segue rumo aos Estados Unidos com datas esgotadas

Com a etapa colombiana concluída, a “Las Mujeres Ya No Lloran Tour” segue agora para os Estados Unidos, onde Shakira se apresentará em estádios icônicos como o MetLife Stadium, em Nova Jersey, e o Hard Rock Stadium, em Miami. Os ingressos para diversas datas estão esgotados, reforçando a força da artista no mercado internacional.

A turnê, marcada por um repertório que mistura os grandes sucessos da carreira com as canções do novo álbum, é também um manifesto da nova fase artística de Shakira — mais madura, conectada com suas origens e atenta ao poder de sua voz enquanto mulher e artista latino-americana.