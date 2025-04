Exposição 'Brasília: 65' apresenta uma gravura para cada ano de vida da capital

Em comemoração ao aniversário da capital, o artista plástico e publicitário Pedro Garcia apresenta exposição no Museu Nacional da República. Brasília: 65 reúne 65 gravuras, uma para cada ano de existência da cidade modernista. Com abertura no sábado, às 11h, ela ficará em cartaz por um mês para visitação.

O projeto de ilustrar a cidade surgiu em 2020, quando o aniversário de 60 anos da capital não pôde ser comemorado por causa da pandemia, o que inspirou o artista a representar monumentos icônicos e lugares afetivos da cidade em gravuras. "Eu desenhei os lugares que me traziam lembranças afetivas da vida que eu vivi aqui. Eu nasci em Brasília quando Brasília tinha poucos anos de vida. Então, eu costumo dizer que a minha história é muito misturada com a história de Brasília, eu vi muitos desses monumentos serem construídos", destaca o artista.

Brasiliense nascido em 1967, Pedro Garcia atua há mais de três décadas na publicidade, direção de arte, design e artes visuais. Algumas de suas obras integram o acervo do Museu de Arte de Brasília (MAB) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

As gravuras foram feitas inicialmente como uma homenagem pessoal à cidade, em que o artista publicou uma arte por dia em seu Instagram, até a repercussão cresceu mais do que ele esperava: "Foi tanta gente querendo que eu resolvi imprimir séries limitadas de 60 exemplares de cada uma delas, numeradas e assinadas e colocar à venda. E aí comecei a doar uma cesta básica a cada gravura vendida", conta Garcia. Ele adiciona que o projeto social ainda continua, e que já foram doadas mais de mil cestas básicas.

Em 2024, foi lançado o livro Brasília, reunindo 60 das gravuras sobre a cidade. Em comemoração ao 65º aniversário, cinco novas artes foram criadas especialmente para a exposição, que não chegou ao fim. Pedro Garcia pretende continuar atualizando-a, "porque, para mim, viver em Brasília é muito inspirador, e a cada dia eu enxergo alguma coisa de um jeito diferente", ressalta.

O processo de produção das artes integra fotografia, desenho manual e finalização digital. Elas são produzidas em papel 100% algodão com impressão fine art certificada. As obras, todas numeradas e assinadas, estarão à venda na exposição, oferecendo ao público a possibilidade de levar para casa um fragmento artístico da cidade.

"O que mais me chama atenção na história de Brasília é que foi um lugar que na sua concepção reuniu grandes mestres da arquitetura, da arte moderna, do design, que participaram com esse olhar criativo e artístico. Então eu queria fazer uma coisa bem simples, minimalista e elegante, que eu acho que tem a ver com a concepção de Brasília, com as linhas da arquitetura da cidade", finaliza Garcia.

Exposição Brasília: 65

Do dia 19 de abril, às 11h até 19 de maio de 2025, no Museu Nacional da República (Esplanada dos Ministérios, Brasília-DF). Entrada gratuita.