Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (17/4)

SUPERIORES E INFERIORES

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

A superioridade de um ser humano sobre seus semelhantes e diferentes não se mede pela sua inteligência, mas pelo serviço que presta ao mundo, pelo legado de serenidade e de compreensão mútua que deixar atrás de si depois que falecer.

Aqueles que tentam estabelecer a superioridade do ser humano medindo a inteligência e promovendo que uns devam dominar e outros serem dominados são regurgitações da história materialista da civilização, daqueles que um dia quiseram que a medicina fosse praticada como eugenia, como se estivéssemos ainda em Esparta, que descartava os recém-nascidos que não tinham aptidões para se adaptar ao status quo.

Superior é o ser humano que serve aos inferiores, e inferior é aquele ser humano que pretende ser servido por todos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure inovar seu repertório de atitudes diante do que acontece, porque a partir de agora tudo será diferente de qualquer experiência que você teve no passado. O passado não pode ajudar você em absolutamente nada.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A inspiração vem quando a gente menos espera e nos acorda no meio da madrugada como se já estivéssemos prontos para começar a vigília. Procure registrar meticulosamente seus pensamentos para não os perder de vista.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O surgimento das pessoas certas não se dá por mera boa sorte, mas porque a vida tem seus planos, desconhecidos para nós, que andamos sempre encerrados no calabouço de nossos desejos, mas evidentes mesmo assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Amar o trabalho que você faz não é algo que seja uma atitude cotidiana, porque, em geral, a rotina esmaga essa intensidade toda. Porém, de vez em quando, como agora, é possível voltar a vislumbrar esse envolvimento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O futuro maravilhoso que se descortina em sua imaginação pode parecer uma fantasia, e provavelmente ainda tenha um pouco dessa toxina envolvida, mas no seu âmago, há algo que precisa ser preservado e nutrido.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O desgaste que o medo provoca é resultado de nos isolarmos e convencermos de que temos de lidar com essa toxina individualmente, quando, na verdade, o medo que sentimos é o convite para sairmos desse calabouço.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

No meio de todas as confusões alguma luz começa a se vislumbrar e essa consiste em que, apesar do medo e das inquietações, as pessoas estão mais dispostas a estabelecer alianças e colaborarem umas com as outras.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Mesmo que você não consiga aproveitar direito todas as potencialidades que se apresentam nesta parte do caminho, ainda assim se esforce para as identificar e registrar, para futuramente voltar a elas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Faça valer seus anseios e até suas fantasias também, porque mesmo que seja sabido que as fantasias nunca levam a algum lugar positivo, isso não pode ser sabido senão através da prática e da experimentação.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Difícil manter a concentração no que está em andamento enquanto a alma vagueia por mundos conhecidos e desconhecidos, alguns evocados através de memórias, e outros pela imaginação, que não conhece limites.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Entender o que acontece não será fruto de raciocínios árduos, mas de inspiração, a qual não tem hora para acontecer, se apresenta quando você estiver com intelecto, emoção e corpo físico mais ou menos alinhados.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A construção do destino sempre começa com a imaginação, com um sonho bem delineado que, quando sonhado, parece inalcançável. Agora é quando sua alma começa a delinear um futuro desejável e alcançável. Sonhe.