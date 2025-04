Val Marchiori acumula dívidas e Justiça pede bloqueio de milhas aéreas para pagar banco

A socialite Val Marchiori voltou a ser alvo da Justiça por conta de uma dívida bancária. Desta vez, a 9ª Vara Cível de São Paulo autorizou a penhora das milhas aéreas acumuladas por ela, como forma de pagamento de um débito no valor de R$ 334.338,24 com o Banco do Brasil. Segundo o colunista Daniel Nascimento do jornal O Dia, decisão, proferida pelo juiz Valdir da Silva Queiroz Junior, tem como objetivo converter os pontos de programas de fidelidade em dinheiro para abater a dívida.

O valor é referente a um empréstimo feito por Val Marchiori em 2022, que não foi quitado. Diante da ineficácia de tentativas anteriores de penhora — como bloqueio de contas bancárias e apreensão de bens, incluindo um reboque e um veículo de luxo — a Justiça optou por medidas alternativas.

Esta não é a primeira vez que a empresária enfrenta ações judiciais por dívidas. Em fevereiro deste ano, um Porsche Cayenne, avaliado em cerca de R$ 190 mil, foi leiloado por R$ 112 mil para cobrir parte de outro débito com a mesma instituição financeira. Na ocasião, foram encontrados apenas R$ 42 em uma das contas bancárias da socialite.

Val Marchiori ficou nacionalmente conhecida após participar do reality show Mulheres Ricas, exibido em 2012. Desde então, ela se mantém em evidência nas redes sociais e na mídia por seu estilo de vida luxuoso, que tem contrastado com a série de processos judiciais que enfrenta por inadimplência.

Até o momento, nem Val Marchiori nem sua defesa se pronunciaram sobre a nova decisão judicial.