Andressa Urach confunde sirene da polícia com 'fiu-fiu' durante abordagem - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante uma viagem de carro, Andressa Urach viveu uma situação inusitada que compartilhou com seus seguidores nas redes sociais. A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto revelou que, pela primeira vez, foi abordada por policiais em uma blitz. O curioso é que, ao ouvir a sirene da viatura, ela pensou que se tratava de um assobio. "Na minha cabeça, estava achando que era tipo ‘will’ de fiu-fiu, né?", comentou, bem-humorada.

Ela dirigia acompanhada da amiga Mari, que percebeu o barulho da sirene e a alertou. Por não estar acostumada a esse tipo de abordagem, Andressa demorou a entender que a polícia estava tentando pará-la. "Eu demorei para entender que o policial estava mandando eu parar", contou. A confusão fez com que os agentes descessem da viatura armados, o que a deixou ainda mais assustada.

Mesmo surpresa com a situação, a ex-modelo disse que cooperou com os policiais e explicou que teve dificuldades para apresentar os documentos solicitados. Ela admitiu que costuma contar com a ajuda da mãe em assuntos burocráticos. "Eles foram superqueridos, assim, fizeram o trabalho deles… Mamãe foi liberada, né?", disse, aliviada, referindo-se a si mesma de forma carinhosa.

Andressa garantiu que tudo terminou bem e que os agentes apenas estavam cumprindo suas funções. No entanto, ela refletiu sobre a situação com um toque de humor, reconhecendo que sua falta de experiência em abordagens policiais causou o mal-entendido. "Imagina, uns 10 minutos atrás de mim, tentando, mandando eu parar", relembrou, destacando o quanto a confusão poderia ter sido evitada com um pouco mais de atenção.

