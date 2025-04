Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (18/4)

A CAUSA CERTA

Data estelar: Marte ingressa em Leão em trígono com Netuno.

Os ideais são abstratos, mas provocam derramamentos de sangue reais, porque as pessoas abraçam suas causas, se apaixonam por conceitos e se convencem de que devem destruir tudo que limitar seus movimentos.

Qual é a causa certa e qual a errada? A tentativa de relativizar a verdade e a transformar em mero ponto de vista é, totalmente, uma causa errada, porque dá margem de manobra a qualquer atrocidade, desde que essa possa ser apresentada numa embalagem inteligente.

A causa certa, definitivamente, continua sendo a que promover bem-estar, alegria e serenidade à maior quantidade possível de pessoas, sem nunca provocar o mal intencionalmente, com dolo. Substituir o ser humano pela tecnologia é, com certeza, a causa errada, a tecnologia há de servir ao bem do ser humano e não o contrário.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Parece estar tudo a postos para garantir que as coisas andem, mas se você observar melhor, há um elefante branco sentado na sala, que não deveria estar aí. Por isso, dá para fazer muita coisa, mas não fechar tudo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você poderia contribuir para o bem-estar das pessoas que existem dentro de seu círculo de influência, e isso, apesar de parecer um tanto descabido, serviria também, por efeito colateral, a melhorar sua vida também.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A força dos ideais aproxima você de pessoas que em outros tempos teria parecido impossível, mas assim são as coisas, o mundo mudou, e o mundo são as pessoas que, como você, fazem agora o que outrora era impensável.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ouça o que as pessoas aconselham, porém, ao mesmo tempo, tenha em mente o grau de ansiedade que as motiva. Tome distância disso, porque sua alma tem, agora, a oportunidade de agir tendo a intuição como estrela guia.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O curso do rio do destino não pode ser acelerado, mesmo que busquemos alívio intervindo nos acontecimentos para que se resolvam de imediato. Há horas em que fazer isso só agregaria problemas, e isso não seria sábio.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Cuide para não se exaltar demais na tentativa de defender seus interesses, porque muito provavelmente isso seria contraproducente. Procure adotar a postura mais cordial e gentil possível, isso convencerá melhor.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Em conjunto, tudo se soluciona, porém, ainda haverá gente que puxará a sardinha para o lado delas, provocando distúrbios que não haveria necessidade de experimentar novamente. Os atrasos, porém, não se prolongarão.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Muito provavelmente você não vai agradar todo mundo, e isso para ser elegante e não dizer, você vai desagradar bastante gente. Porém, isso pouco importa, o mais importante é que você se oriente querendo fazer o bem.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Passar para a prática as maravilhosas ideias é o desafio desta parte do caminho, e não há como depender de facilidades nem tampouco da sorte, você depende unicamente de elaborar estratégias práticas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A pressa não é apenas inimiga da perfeição, a pressa também acaba com a possibilidade de você experimentar o regozijo buscado e, ao invés disso, colher problemas e lamentos, nada do que você pretendia, não é?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Fazer exigências demais pode jogar por terra o que de bom poderia ser aproveitado nesta parte do caminho. O que as pessoas oferecem não é o ideal, mas é o que pode dar um impulso positivo aos seus movimentos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando parece estar tudo certo, lá vem mais uma contrariedade para puxar o tapete. As coisas não andam nada fáceis, mas isso não é algo pessoal, o mundo inteiro experimenta a mesma coisa. É um convite à solidariedade.