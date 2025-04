Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado, (19/4)

IMPORTANTE ALINHAMENTO

Data estelar: Sol ingressa em Touro e a Terra em Escorpião.

E assim começa a época do ano em que nosso belo e assustado planeta se alinha com importantes estrelas da constelação das Plêiades, as quais, por sua vez, estão alinhadas com Sirius, a qual por sua vez também, se alinha com algumas estrelas da constelação da Ursa Maior, configurando os ingredientes através dos quais circulam os rios de Vida que animam tudo que conhecemos objetiva e subjetivamente.

Este magnífico alinhamento chegará ao seu ápice na ocasião da Lua Cheia do dia 12 de maio e a melhor maneira de nos prepararmos para tão auspicioso evento, e participarmos ativamente do alinhamento, é cultivar alegria, leveza, bom humor e compreensão amorosa e imparcial diante de tudo que testemunharmos, e pelo andar da carruagem, testemunharemos mais do que talvez seria sensato experimentar.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A vontade de virar a página não há de prevalecer sobre o que está em andamento, porque não seria sábio você definir totalmente o rumo neste momento, já que teria de fazer concessões que, depois, se mostrariam negativas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se cada pessoa cuidasse de seus problemas, o mundo seria melhor, dizem as línguas nutridas pela lógica materialista. Na prática, não há como cada pessoa resolver problemas que não são particulares, porque são do mundo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Talvez você tenha de fazer concessões que em outros momentos de sua vida teriam parecido impossíveis, mas as coisas mudaram muito, o mundo é outro e você não pode continuar repetindo o passado sem o questionar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas ansiosas são um perigo, porque cheias de discursos aparentemente sensatos e argumentos bem elaborados, mas tudo em nome do medo. Enquanto isso, você pode fazer movimentações muito mais sábias. Melhor assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Em busca do necessário alívio das pressões que sua alma vem suportando, você se verá diante do dilema de acelerar o andamento das coisas ou continuar seguindo o fluxo. Mantenha a presença de espírito, isso sim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A exaltação emocional acontece sem prévio aviso e não há nada de negativo nisso. Porém, você precisa observar as reações, para que em sua legítima exaltação não estrague o que de outra forma poderia andar muito bem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Cuide para seguir a linha mais complicada, que é a de garantir que o maior número possível de pessoas envolvidas seja beneficiada com sua atuação. Apesar de mais complicada, essa é a via que garante maior progresso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Enquanto você se orientar pela estrela que ilumina o caminho de beneficiar o maior número possível de pessoas, haverá muita gente que ficará desagradada com seus movimentos, porém, ainda assim, você terá proteção.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seria ótimo que tivéssemos o poder de pensar e pelo pensamento a realidade se manifestar sem esforço. Porém, mesmo que sonhemos com esse poder, ainda está fora de nosso alcance. Elabore estratégias práticas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É verdade que as oportunidades passam rapidamente, porém, nem sempre é propício acelerar os movimentos para aproveitar as que surgem, porque em muitos casos os problemas se disfarçam de oportunidades.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Entre o ideal e o que lhe é oferecido ainda há um abismo que parece inaceitável, porém, agora não seria um momento propício para você continuar fazendo exigências. Talvez seja melhor você ganhar tempo, e só isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seus problemas pessoais não são tão pessoais nem individuais assim, são os problemas do mundo se intrometendo em seus relacionamentos próximos e em seus projetos, e só podem ser solucionados em conjunto, unindo forças.