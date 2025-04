A música de Lexa em homenagem à filha falecida

A cantora Lexa emocionou os fãs ao lançar a canção Você e Eu, uma homenagem tocante à filha Sofia, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna. A bebê, que nasceu em fevereiro deste ano de forma prematura, infelizmente faleceu apenas três dias após vir ao mundo. A música já está disponível nas plataformas digitais e no canal oficial da artista no YouTube.

Em uma publicação comovente nas redes sociais, Lexa descreveu a canção como “a mais linda da minha vida”, revelando que cada verso foi escrito com profundo amor e dor. “Fiz com todo o meu coração. É uma declaração para a minha filha, Sofia, que foi o ser mais especial que já conheci”, escreveu a artista, que tem 30 anos.

No vídeo divulgado no Instagram, Lexa aparece visivelmente emocionada ao ouvir a canção finalizada. Entre lágrimas, ela compartilhou sua reação e disse que o sentimento contido na melodia vai além das palavras. “Foi tanto amor envolvido que nem sei como descrever”, contou. Ricardo, de 32 anos, também demonstrou emoção: “A música mais linda do mundo. Eu vejo você nela. Te amo!”, comentou.

A faixa traz versos sensíveis e carregados de significado, como o trecho “O teu amor me escolheu”, que foi destacado por internautas nas redes sociais. “Essa música é uma flecha no coração de todas as mães de anjo”, escreveu uma seguidora. “Arrepiei só com esse pedacinho”, disse outra.

Sofia nasceu de forma prematura após Lexa enfrentar complicações graves na gestação causadas por um quadro de pré-eclâmpsia, condição que a levou a ser internada ainda em janeiro. A cantora permaneceu sob cuidados médicos em São Paulo até o nascimento da bebê, no dia 2 de fevereiro. Três dias depois, no dia 5, a pequena Sofia faleceu.

Relembrando o momento doloroso, Lexa havia declarado em sua conta: “Foram os dias mais difíceis da minha vida. Cada chute na barriga, cada sonho que eu tive com a nossa vida juntas… tudo ainda está muito vivo em mim. Foram 25 semanas e quatro dias de uma gestação muito sonhada.”

Você e Eu nasce como uma das obras mais pessoais da carreira de Lexa — um registro íntimo de uma maternidade interrompida precocemente, mas vivida com intensidade. A música, para muitos, é uma expressão de luto, amor e memória, e já é considerada por fãs como uma das composições mais emocionantes da artista.