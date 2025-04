Detalhes sobre a turnê ‘Coisas Naturais’ de Marina Sena

A cantora Marina Sena anunciou, nesta quinta-feira (17), sua mais nova turnê em comemoração ao lançamento do álbum Coisas Naturais. O primeiro show da série está marcado para o dia 26 de abril, no Espaço Unimed, em São Paulo.

O álbum, que chegou às plataformas no dia 31 de março, marca o terceiro trabalho de estúdio da artista e apresenta 13 faixas que exploram uma mistura envolvente de ritmos como pop, reggaeton e funk. O projeto conta ainda com participações especiais de Çantamarta, Gaia e Nenny, ampliando o alcance sonoro do disco.

O destaque do álbum vai além das fronteiras brasileiras. A faixa “Numa Ilha” chamou a atenção da crítica internacional e foi elogiada pelo The New York Times, que descreveu a canção como “uma mistura suave de guitarras reverberantes com dedilhados staccato e percussões da bachata dominicana, transmitindo uma sensação de leveza a cada batida”.

A turnê Coisas Naturais passará por diversas cidades brasileiras, incluindo Florianópolis, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Veja as datas confirmadas até agora:

26/04 – São Paulo (SP) – Espaço Unimed

03/05 – Florianópolis (SC) – ARVO Festival

10/05 – Brasília (DF) – Funn Festival

16 e 17/05 – Rio de Janeiro (RJ) – Circo Voador

28/06 – Belo Horizonte (MG) – Festival Sensacional

19/07 – Porto Alegre (RS) – Opinião

02/08 – Sorocaba (SP) – Lobofest

20/09 – Ribeirão Preto (SP)

17/10 – Natal (RN) – Festival Mada

Detalhes sobre o reconhecimento internacional de Marina Sena

A cantora brasileira Marina Sena alcançou um novo marco em sua carreira com o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, Coisas Naturais. A novidade, que já vinha gerando expectativa entre os fãs, agora também chama atenção da crítica internacional — inclusive de um dos jornais mais influentes do mundo.

Em uma recente seleção feita pelo The New York Times, que destacou dez canções de relevância global lançadas na última semana, Marina aparece ao lado de ícones da música como Miley Cyrus e Bruce Springsteen. O destaque foi para a faixa Numa Ilha, um dos principais singles do novo trabalho.

Segundo o jornal norte-americano, a canção traz uma atmosfera relaxante e sofisticada, fundindo influências tropicais com elementos da bachata dominicana. “A faixa balança suavemente, misturando guitarras com reverberação suave ao dedilhado staccato e aos bongôs da bachata dominicana, transmitindo uma sensação de contentamento a cada sincopação”, descreve a publicação, elogiando o refinamento sonoro da artista.

O single também chegou acompanhado de um videoclipe de estética praiana, protagonizado por Marina e pelo ator Johnny Massaro. A produção visual complementa o clima solar da música, reforçando a identidade brasileira com toques caribenhos e uma vibe leve que convida à contemplação.