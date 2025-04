Orquestra Pizindim celebra Dia Nacional do Choro com show no Teatro Sesc

Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, o choro é celebrado nesta quarta-feira. Data de nascimento de Pixinguinha, um dos principais nomes da música brasileira e referência no gênero, esta quarta-feira também marca os dois anos de atividade da Orquestra Pizindim, primeira do Distrito Federal voltada para o estilo musical. Para coroar a comemoração tripla, os músicos do DF apresentam um show especial no Teatro Sesc Silvio Barbato, no Setor Comercial Sul, às 20h, com participação especial da cantora Ana Reis e do bandolinista Bento Tibúrcio.

Saxofonista e diretor da Orquestra Pizindim, Bruno Patrício declara que representar o choro em Brasília é "uma honra e também uma grande responsabilidade". "A cidade tem uma tradição forte voltada para o gênero musical, com rodas, grandes mestres e instrumentistas. Aqui sempre foi ponto de encontro de culturas, e nós reafirmamos o lugar do choro nesse cenário", avalia o músico.

Além de composições autorais dos integrantes da orquestra, o repertório do show reúne raridades e arranjos originais de Pixinguinha escritos na década de 1950, incluindo canções carnavalescas e clássicos da era de ouro do rádio, como Cidade maravilhosa, de André Filho, e Primavera no Rio, de Braguinha. "Pixinguinha foi o grande pioneiro da orquestração para a música popular brasileira. Ele abrasileirou as orquestrações. Ele é o arquiteto da música do Brasil", declara o saxofonista.

"Trazer essa linguagem com uma formação orquestral rara e arranjos originais de Pixinguinha é uma forma de manter viva a tradição do choro, renovando-a com composições e arranjos autorais", afirma Bruno. O primeiro disco da Orquestra, constituído por composições e arranjos autorais, será gravado no segundo semestre de 2025. "Mais do que preservar, queremos que essa música continue pulsando forte por aqui", finaliza o artista.

Serviço

Amanhã (23 de abril), às 20h, no Teatro Sesc Silvio Barbato (Setor Comercial Sul)

Ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 30 (meia-entrada), por meio da plataforma digital Sympla e na bilheteria do evento. Classificação indicativa livre.