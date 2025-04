A nova música da Lorde após quatro anos de hiato

Após um longo período longe dos holofotes musicais, a cantora neozelandesa Lorde está oficialmente de volta. Aos 28 anos, a artista anunciou nesta quarta-feira (16) a chegada de uma nova canção, intitulada “What Was That”, marcando o fim de um hiato de quatro anos sem lançamentos inéditos.

Conhecida por seguir um ciclo criativo que respeita longos intervalos, Lorde manteve a tradição: seu último trabalho, o álbum “Solar Power”, foi lançado em 2021. Antes disso, os aclamados “Melodrama” (2017) e “Pure Heroine” (2013) consolidaram sua identidade musical, com letras introspectivas e uma estética sonora que passeia entre o melancólico e o poético. Já em “Solar Power”, a cantora apresentou uma nova faceta, mais solar e conectada à natureza.

A prévia da nova faixa foi compartilhada no TikTok, onde Lorde ofereceu um vislumbre emocional do que está por vir. A letra, que remete a sentimentos da juventude, revela: “Desde os 17 eu te dei tudo, agora acordamos de um sonho e bem, querido, o que foi isso?”. A postagem rapidamente mobilizou os fãs nas redes sociais, que celebraram o retorno da artista. “Louvado seja o Senhor porque ela ressuscitou”, escreveu um seguidor. “A vida vale a pena ser vivida novamente”, comentou outro.

Apesar de ainda não ter divulgado a data oficial de lançamento, Lorde garantiu que a música chegará “em breve”, alimentando a expectativa de que um novo projeto completo esteja a caminho.

Detalhes sobre o retorno da carreira musical da Lorde

O retorno de Lorde aos palcos no último sábado (12), durante a apresentação de Charli XCX no Coachella, pegou os fãs de surpresa e acendeu o sinal de alerta: será que vem aí um novo lançamento? A cantora neozelandesa, que mantém um perfil discreto nos últimos anos, apareceu de forma inesperada no festival e incendiou a internet.

Durante a performance, Charli brincou com o público ao dizer “Lorde summer”, em referência ao seu próprio conceito de “brat summer”, associado à era atual de sua carreira. A frase aparentemente casual foi o suficiente para alimentar ainda mais as expectativas de que Lorde está prestes a revelar novidades.

A especulação já vinha crescendo nos últimos dias, principalmente após a artista compartilhar um vídeo misterioso em que caminha por uma rua enquanto escuta uma música inédita com sua voz ao fundo. O teaser foi suficiente para movimentar fãs e levantar teorias sobre o possível início de uma nova fase artística.

Lorde está afastada dos holofotes musicais desde 2021, quando lançou Solar Power, seu terceiro álbum de estúdio. Antes disso, ela conquistou o mundo com os aclamados Pure Heroine (2013) e Melodrama (2017), que a consolidaram como uma das vozes mais singulares da música pop contemporânea.

Com a reaparição surpresa e os sinais enigmáticos nas redes sociais, os admiradores da cantora agora aguardam ansiosamente para saber se o “verão da Lorde” vai, de fato, marcar o retorno triunfal de uma das artistas mais cultuadas de sua geração.