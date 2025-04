Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (20/4)

A VANGUARDA DO ATRASO

Data estelar: Sol e Marte em quadratura.

Na hora em que testemunhares a ti tomando uma atitude hostil ou agredindo outrem porque eventualmente tenha acontecido algo que te desagradou, pede desculpas e sai de fininho da situação, mesmo que a outra parte insista em levar adiante a coreografia de hostilidades.

O ser humano hostil é um ser assustado, incapaz de aceitar que viveu um momento de vulnerabilidade natural, que pode passar sem deixar rastros se houver mínima sabedoria para o administrar.

A vanguarda do atraso é a tentativa atual de fazer com que a hostilidade seja dominante, que a masculinidade no seu aspecto mais brutal predomine sobre o movimento lento, porém, firme, com que a civilização se dirige à sabedoria, e se tu te absténs de participar disso, com certeza propicias a sabedoria, que é o futuro real da civilização.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Cuide dos seus interesses agora para não amargar arrependimentos depois. Está tudo certo, mas não há, ainda, como dar um fim definitivo às questões que você gostaria de ver pelas costas. Ainda há um tempo pela frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure agir de uma maneira que facilite a vida de todas as pessoas e não exclusivamente a sua, porque ainda que você tenha direito de defender seu território, na atualidade a noção de território está de ponta-cabeça.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sua alma tem direito à ambiguidade, mas há momentos em que é necessário definir rumos e determinar as coisas de um jeito que não deixe lugar à dúvida nas pessoas envolvidas. Agora é um desses momentos. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Algumas manobras importantes você poderá fazer para garantir que seus recursos continuem seguros, mas cuide para seguir sua intuição e não os conselhos das pessoas ansiosas que estão cheias de preocupação quanto ao futuro.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os princípios são subjetivos, mas produzem manifestações concretas. Dentro de sua alma subjetiva há um fervor que se manifesta através do que você anda falando. Um pouco mais de prudência seria interessante.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

No mundo das ideias já está tudo acertado, mas na prática as coisas continuam aos trancos e barrancos e, por enquanto, não seria prudente você tentar acelerar nada, porque o alívio buscado assim não viria de jeito algum.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O progresso está disponível, mas num formato que é desconhecido para a maioria das pessoas, motivada pelo espírito de competição e pelo aparentemente legítimo egoísmo. Agora, porém, o jogo é outro, a colaboração.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Sua proteção não virá pela mão de nenhuma das pessoas com que você se relaciona agora. Sua proteção virá sobre a marcha dos acontecimentos e de uma forma inesperada, através de coincidências significativas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Está tudo certo no mundo das ideias, mas se você não elaborar estratégias práticas para que as ideias entrem no mundo concreto, muito provavelmente vai dar tudo errado. As ideias são maravilhosas, não as estrague.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As pessoas ansiosas aceleram sempre, sem perceber que em muitos casos sair por aí agarrando todas as oportunidades que surgem significa, nada mais e nada menos, comprar problemas novos. Melhor isso não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para você garantir o prazer desejado, você teria de fazer manobras que, muito provavelmente, não dariam certo. Os prazeres protelados acabam tendo um atrativo muito maior do que os prazeres precipitados.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando as pessoas começarem a sair do casulo existencial em que se encerram sentindo medo, então e somente então perceberão que a solução sempre esteve ao alcance da mão, no estabelecimento de relacionamentos de cooperação.