Brasil fora da turnê de Jin? O que se sabe

Os fãs de BTS receberam uma grande novidade: Jin, integrante do grupo, revelou oficialmente sua primeira turnê solo global, batizada de “RUNSEOKJIN_EP.TOUR”. A jornada musical começa pela Coreia do Sul com duas apresentações nos dias 28 e 29 de junho, no Estádio Auxiliar de Goyang.

Em seguida, o artista desembarca no Japão, com shows agendados em Chiba e Osaka entre os dias 5 e 13 de julho. A tour continua pelos Estados Unidos, onde Jin irá se apresentar em quatro cidades: Anaheim, Dallas, Tampa e Newark, ainda no mesmo mês.

A etapa europeia acontece em agosto, levando o cantor às capitais Londres, no Reino Unido, e Amsterdã, nos Países Baixos. Cada local da turnê receberá duas noites de shows, prometendo experiências únicas para os fãs. Infelizmente, o Brasil não foi incluído na agenda desta primeira rodada de apresentações.

Além da turnê, Jin está nos preparativos finais para o lançamento de seu novo mini-álbum, intitulado “Echo”, que estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 16 de maio. A produção conta com sete faixas inéditas, todas co-escritas pelo próprio artista, demonstrando sua versatilidade musical e maturidade artística.

Segundo comunicado oficial da BIGHIT MUSIC, o álbum aposta em uma sonoridade baseada em bandas, explorando uma ampla gama de emoções e estilos vocais. “É um retrato mais profundo da evolução de Jin, tanto em termos vocais quanto narrativos”, afirma a nota.

O BTS está em hiato desde junho de 2022, período em que seus membros estão dedicados ao serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. A expectativa é que o grupo se reúna novamente em 2025, após o fim do alistamento de todos os integrantes. Formado por RM, Jin, J-Hope, SUGA, Jimin, V e Jung Kook, o septeto é um fenômeno global desde 2013.

A última passagem do BTS pelo Brasil aconteceu em 2019, com duas noites de show no Allianz Parque, em São Paulo, reunindo mais de 90 mil fãs. Na ocasião, foi gravado o DVD da turnê mundial “Love Yourself”.