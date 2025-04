Tudo sobre o retorno da carreira musical da Jessie J

A cantora britânica Jessie J está pronta para uma nova fase na carreira. Aos 37 anos, a artista se prepara para lançar seu sexto álbum de estúdio, prometendo um trabalho que remete ao início de sua trajetória musical, mas com um olhar amadurecido. “É como voltar para 2010, só que em versão 2.0”, declarou durante uma apresentação intimista no tradicional clube de jazz Ronnie Scott’s, em Londres.

Conhecida por hits como “Do It Like a Dude”, “Price Tag” e “Who You Are”, Jessie revelou estar focada em reconectar-se com a essência que a levou ao sucesso. “Hoje, o que eu represento tem mais valor do que qualquer posição em ranking ou número de vendas. Isso me fortalece e me mantém com os pés no chão”, disse ela, emocionada ao falar sobre o novo momento pessoal e profissional.

O projeto, que conta com a produção de Ryan Tedder — renomado por trabalhar com grandes nomes da música —, terá como faixa principal o single “No Secrets”, previsto para lançamento ainda este mês. Segundo Jessie, a canção será o ponto de partida para o tom emocional e honesto que o público pode esperar do álbum.

“Essa música é um lembrete de que eu não estou aqui apenas para cantar sucessos. Eu vivo coisas reais, passo por altos e baixos como qualquer um. Minha música é um reflexo da vida, e poder acompanhar as pessoas nos momentos bons e ruins é o que me dá sentido”, compartilhou a cantora.

Além das novidades sonoras, Jessie também marcou uma mudança importante nos bastidores de sua carreira. Após 17 anos, ela encerrou sua parceria com a Republic Records. Sem ressentimentos, ela explicou que a decisão foi um passo natural para seguir em frente. “Não houve nenhum drama. Só percebi que aquele ambiente não fazia mais sentido para mim.”