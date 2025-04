Anitta vai fazer parceria com Doechii? Confira o que se sabe

Os fãs que esperavam por uma colaboração entre Anitta e Doechii terão que guardar a empolgação para outro momento. Circulou nesta semana o rumor de que as duas artistas estariam preparando um lançamento conjunto, mas a equipe da cantora brasileira tratou de esclarecer a situação.

Procurada pela Billboard Brasil nesta terça-feira (15), a assessoria de Anitta foi direta: “Não procede”. Com isso, a especulação sobre uma parceria inédita entre a poderosa do funk e a revelação do rap norte-americano perde força.

Doechii, conhecida por sucessos como Denial is a River e Anxiety, vem consolidando sua carreira com rapidez. Em março, ela foi coroada como Mulher do Ano no Billboard Women in Music 2025, um reconhecimento ao seu impacto artístico e à originalidade que imprime em cada novo trabalho. “Doechii rapidamente ganhou reconhecimento na indústria da música por sua criatividade, ousadia e talento impressionante”, disse Hannah Karp, diretora editorial da Billboard, à época do anúncio.

Já Anitta, que ostenta uma das carreiras mais internacionais da música pop brasileira, segue com um extenso catálogo de parcerias ao redor do globo. Entre elas, estão colaborações com nomes como Madonna, The Weeknd, Sam Smith, Cardi B, DJ Khaled, Missy Elliott e Rauw Alejandro — consolidando sua posição de destaque no cenário global.

Em entrevista à Billboard Brasil, onde foi capa da 14ª edição, a artista refletiu sobre os altos e baixos da fama internacional. Após alcançar o topo do Spotify Global com Envolver, em abril de 2022, Anitta admitiu ter enfrentado um vazio existencial: “Era uma coisa que eu queria muito. Mas depois que aconteceu eu fiquei… E aí, né? Não tem nada maior que o número 1”.

Além das conquistas, Anitta também falou sobre sua dualidade entre Larissa (seu nome de batismo) e a estrela que conquistou o mundo, os desafios enfrentados ao lidar com uma doença grave e os novos caminhos que vem trilhando, incluindo uma nova produção com a Netflix.

Por enquanto, os caminhos de Anitta e Doechii seguem paralelos. Mas, dado o histórico de ambas, não seria surpreendente se no futuro elas se cruzassem — desta vez, de verdade.