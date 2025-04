Os próximos lançamentos de Gracie Abrams

A cantora e compositora norte-americana Gracie Abrams, de 25 anos, está pronta para dar continuidade ao seu momento de ascensão no cenário pop. Após conquistar o público em 2024 com faixas como “That’s So True” e “I Love You I’m Sorry”, a artista revelou detalhes sobre seus próximos passos musicais em entrevista à revista Billboard, da qual é a atual capa.

O novo projeto segue sob a batuta de Aaron Dessner, 48, integrante do grupo indie The National e conhecido por seu trabalho ao lado de Taylor Swift. Abrams contou que os dois voltaram recentemente ao estúdio com a intenção de gravar uma única faixa, mas acabaram mergulhados em uma maratona criativa de 12 horas que rendeu “várias” músicas inéditas.

“Estamos nos conectando de forma muito orgânica nesses encontros espontâneos”, comentou a cantora. “Com o tempo, conforme vou convivendo com as novas músicas, começo a enxergar com mais clareza o que estamos construindo. Há algo especial surgindo que nos dá ainda mais energia.”

Gracie viu sua carreira atingir um novo patamar quando o álbum The Secret of Us estreou na vice-liderança da Billboard 200. O lançamento da versão deluxe do disco ampliou ainda mais sua popularidade, impulsionada especialmente pelo sucesso de “That’s So True”, que alcançou o Top 10 da Billboard Hot 100 – um marco inédito em sua trajetória.

Além do reconhecimento fonográfico, a artista também integrou o time de apresentações de abertura da aclamada The Eras Tour, de Taylor Swift, consolidando seu nome entre os grandes destaques da nova geração da música pop.

Apesar do sucesso, Gracie admite que enfrentou momentos de dúvida antes de mergulhar na criação do disco que mudou sua carreira. “Houve um período em que me senti perdida, como se não tivesse nada a dizer”, confessou.

Filha do cineasta J. J. Abrams – responsável por obras como Lost, Star Trek e Star Wars: O Despertar da Força –, Gracie nasceu em 7 de setembro de 1999, em Los Angeles. Desde a adolescência, compartilha vídeos de suas músicas e interpretações nas redes sociais. O lançamento profissional veio em 2019, aos 20 anos, com o single “Mean It”, sob o selo da Interscope Records, gravadora que já impulsionou nomes como Lady Gaga, Eminem e Maroon 5.

Gracie Abrams revela como foi participar da The Eras Tour de Taylor Swift

Gracie Abrams conversou com Sofia Coppola para a revista Elle e falou sobre a emoção de poder abrir para Taylor Swift durante a turnê.

“Estar na mesma órbita que Taylor e toda a sua equipe, desde seus dançarinos, sua banda, até a equipe, estar na mesma vizinhança de um grupo de pessoas que estão tão comprometidas em fazer algo extraordinário acontecer todas as noites do show, é um privilégio ver tudo acontecer”, disse à publicação.

Segundo a People, a cantora também contou sobre como ela e Taylor, reagiram à indicação ao Grammy por sua colaboração Us, que foi indicada para melhor performance de dupla/grupo pop.

“É uma coisa tão louca e completa ser indicada ao Grammy com Taylor, que eu cresci idolatrando. Especialmente todos os seus momentos no Grammy ao longo dos anos ficaram tão arraigados e queimados na minha cabeça“, disse a artista.

Vale lembrar que em setembro, Gracie falou com Who What Wear sobre estrear a faixa The Secret of Us ao vivo com Taylor Swift no Estádio de Wembley em Londres.

“Nós escrevemos do jeito que tocamos em Wembley”, contou à publicação.

“Ver alguém ter a capacidade de, em um estádio, fazer parecer que você e ela são as únicas duas pessoas lá, isso foi extremamente importante para mim ver.”, acrescentou.

Vale destacar que Gracie comentou sobre o sucesso viral de sua música That’s So True.

“Todo esse processo de composição foi uma grande risada, e acho que é sempre bom ver que o que conecta as pessoas às vezes é o que você se divertiu mais fazendo, o que você se sentiu mais vivo fazendo“, finalizou.