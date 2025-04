Juliette lança “Risca Faca” com sons e memórias da festa

Juliette revelou ao público seu aguardado álbum Risca Faca, um projeto que não apenas encerra a trilogia iniciada com os EPs Esquenta e Farra, mas também marca uma virada definitiva em sua trajetória artística. Com dez faixas — seis delas inéditas — o disco é um convite para uma verdadeira festa brasileira, cheia de lembranças, emoções e ritmos diversos que refletem a alma e a identidade da cantora.

Inspirado nas clássicas festas populares, o termo risca faca — que dá nome ao álbum — representa encontros regados a música, intensidade e liberdade, onde a alegria se mistura com a emoção e o improviso reina absoluto. Juliette não apenas canta, mas revive experiências que moldaram quem ela é. “Me encontrei nesse projeto. Foi como destravar um baú cheio de histórias que estavam guardadas no coração. Revivi noites com amigas, o preparo para os rolês, a dança até o chão e a volta pra casa sem hora marcada. Essa é uma Juliette que pouca gente conhece, mas que agora está pronta pra ser apresentada em alto e bom som”, afirma a artista.

Parcerias que fazem o coração bater no compasso do Brasil

Entre os destaques do álbum está Cachaça e Mel, colaboração inédita com o fenômeno J.Eskine. A música transita entre o romantismo e a ousadia, ao narrar uma paixão embriagante como uma boa mistura de bebida forte com doçura. A química entre os dois artistas se estende para além da melodia. “Juliette é uma parceira de energia incrível. A gente se conectou de cara. Ela tem um coração enorme e um talento admirável”, comentou J.Eskine.

Outro momento marcante do disco é a faixa-título Risca Faca, que traz o forró raiz de Michele Andrade para o centro da pista. Com versos que exaltam o clima das festas do interior, a canção embala os ouvintes numa viagem sonora sem pretensão, mas com muita emoção. “Essa música tem nossa cara: é dançante, divertida e cheia de verdade. Foi uma honra dividir essa com a Juliette”, declarou Michele.

Já em Labirinto, parceria com Silva, Juliette mostra seu lado mais vulnerável e entrega um dueto suave e intenso. A música fala sobre se perder nos braços de alguém, mesmo sabendo que talvez não seja o certo. “Juliette tem uma leveza autêntica. Trabalhar com ela foi um prazer enorme. Nossa música tem exatamente essa energia”, diz Silva.

Entre o prazer, a dor e a pista de dança

As canções do álbum exploram diferentes camadas emocionais. Em Dopaminados, Juliette mergulha no desejo e no prazer de um encontro íntimo e envolvente. Já em Acho é Pouco, ela veste a armadura da vingança e canta com orgulho o desprezo por quem não soube valorizar seu amor. A sequência é tão cinematográfica quanto real — do lençol bagunçado ao copo cheio de raiva.

Por fim, A culpa não é nossa fecha o ciclo com uma boa dose de crítica bem-humorada. A faixa retrata uma personagem cansada de encontrar amores rasos em festas repletas de promessas vazias. “É sobre tentar e não se culpar quando não dá certo. Afinal, a culpa não é nossa”, diz Juliette com seu já conhecido tom provocador.

Uma festa sem hora para acabar

Risca Faca é mais que um álbum: é uma narrativa musical com começo, meio e fim. Em cada faixa, Juliette costura histórias com as quais muitos brasileiros se identificam — do flerte à frustração, da dança ao drama, da lembrança à libertação. Com esse trabalho, ela reafirma sua capacidade de se reinventar, sem nunca perder o pé no chão que a viu crescer.

Ao som de forró, arrocha, MPB e outros temperos sonoros, Juliette convida o público a entrar em sua festa pessoal — uma onde cada batida carrega memórias e cada verso conta um pedaço de sua essência. E como todo bom risca faca, o mais certo é que ninguém queira ir embora tão cedo.