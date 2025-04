Justin Bieber afundado em dívidas? Saiba a verdade

Após uma série de reportagens sugerirem que Justin Bieber estaria enfrentando sérias dificuldades financeiras, a equipe do astro canadense, que atualmente tem 31 anos, veio a público para desmentir os boatos e criticar duramente as fontes por trás das alegações.

As especulações ganharam força após o The Hollywood Reporter divulgar declarações atribuídas a um ex-integrante da equipe do cantor. Segundo esse relato, Bieber estaria enfrentando um rombo milionário — em torno de 20 milhões de dólares, o equivalente a mais de 117 milhões de reais. O motivo seria o cancelamento da turnê Justice, interrompida em razão de questões de saúde do artista.

Entretanto, representantes do cantor contestaram fortemente a narrativa. Em resposta ao site US Weekly, a equipe de Bieber classificou as informações como “invenções oportunistas de alguém ressentido”. Em nota, afirmaram: “Trata-se de um conteúdo caça-cliques construído com base em fontes não identificadas e evidentemente mal-informadas, provavelmente motivadas pela decepção de não fazerem mais parte da equipe de Justin”.

A assessoria do cantor também reforçou que, por estar constantemente em evidência, ele será alvo de boatos infundados. “Enquanto Justin segue sua trajetória pessoal e profissional, histórias falsas e especulações desconectadas da realidade continuarão a surgir. Mas nenhuma delas desviará seu foco ou comprometerá seus objetivos”, enfatizaram.

Direcionando críticas mais incisivas ao The Hollywood Reporter, a equipe disparou: “Qualquer um que tente propagar a ideia de que Justin enfrenta crise financeira demonstra, no mínimo, desconhecimento sobre os bastidores da indústria do entretenimento — ou então está simplesmente tentando distorcer a imagem de alguém que continua muito distante da narrativa que querem impor”.

A suposta parceria com Drake que Justin Bieber recusou

O cantor canadense Drake, de 38 anos, movimentou as redes sociais neste início de semana ao revelar, de maneira descontraída, que foi deixado no vácuo por Justin Bieber, 31, após demonstrar interesse em uma colaboração musical.

Tudo começou com uma sequência de fotos postadas por Bieber no Instagram no último domingo (6), acompanhadas da legenda: “Me manda DM se quiser fazer música comigo”. A publicação, aparentemente informal, chamou atenção de diversos nomes da música, entre eles o próprio Drake, que respondeu nos comentários: “Mandei mensagem, mas não recebi resposta”.

A interação gerou reações imediatas entre os fãs, que se dividiram entre a surpresa e o bom humor com a situação. Além de Drake, outros artistas como Big Sean, Kehlani e Jaden Smith também demonstraram entusiasmo com a possibilidade de trabalharem com o astro do pop.

Vale lembrar que Drake e Bieber já uniram forças no passado. O rapper participou da faixa “Right Here”, lançada em 2012 no álbum Believe, terceiro da discografia de Bieber. A expectativa por um reencontro musical entre os dois cresce entre os admiradores de ambos.

Nos últimos tempos, Bieber tem levantado questionamentos sobre seu futuro na música. Seu último álbum de estúdio, Justice, foi lançado em 2021. Desde então, suas aparições públicas e postagens nas redes sociais têm sido esporádicas e, por vezes, enigmáticas, o que tem alimentado especulações sobre uma possível pausa ou nova fase na carreira.