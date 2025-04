A polêmica sobre a custódia da filha do Post Malone - (crédito: TMJBrazil)

Hee Sung “Jamie” Park, antiga noiva do cantor Post Malone, deu entrada em um pedido formal na Justiça dos Estados Unidos para obter a guarda física exclusiva da filha de apenas dois anos, identificada nos autos como DDP. A informação foi divulgada pelo portal TMZ nesta segunda-feira (22).

Embora tenha requerido a guarda física, Jamie demonstrou abertura para que Malone compartilhe a guarda legal da criança, permitindo que o artista tenha participação em decisões importantes da vida da filha. Ela também declarou que não se opõe a que o cantor mantenha contato e passe tempo com a menina.

Segundo consta, Jamie argumentou que a filha está sob seus cuidados desde novembro de 2024, momento em que o relacionamento com o músico chegou ao fim. Desde então, Post Malone teria iniciado um novo relacionamento com Christy Lee, sua atual namorada.

Ainda de acordo com o TMZ, o cantor também respondeu judicialmente à solicitação, mas o conteúdo de sua manifestação permanece sob sigilo, não sendo possível saber quais são suas intenções com relação à custódia da criança.

O que se sabe sobre o novo álbum do Post Malone

Post Malone incendiou o palco como atração principal do terceiro dia do Coachella 2025, e já deixou o público com gostinho de quero mais. Antes de sua performance, o cantor concedeu uma entrevista à Billboard, onde falou sobre seus próximos passos após o álbum F-1 Trillion — e revelou que um novo projeto está em plena gestação.

“É tudo muito natural. A gente se reúne, conversa, se diverte e a música simplesmente acontece”, disse ele, referindo-se ao processo criativo com sua equipe. Empolgado com a nova fase, Posty revelou que já realizou duas viagens a Nashville para trabalhar no material inédito e que já acumula cerca de 35 composições. “Agora é só decidir o que é mais rock e o que é mais suave”, brincou.

Apesar da autocrítica — o artista confessou que costuma não gostar de ouvir suas próprias músicas — ele garantiu estar animado com o resultado. “A banda está mandando muito bem. Eu fico sentado escutando e, mesmo sendo alguém que geralmente não curte ouvir meu próprio som, estou genuinamente empolgado com o que estamos fazendo.”