A inspiração para a nova música de Lana Del Rey

Lana Del Rey surpreendeu os fãs com o lançamento de “Bluebird”, a segunda faixa do seu aguardado álbum The Right Person Will Stay. A música nasceu a partir de uma experiência pessoal e espiritual da cantora com um pássaro que, segundo ela, trouxe uma mensagem significativa em um momento inesperado.

A artista, conhecida por hits como Summertime Sadness e Born To Die, compartilhou em suas redes sociais a origem inusitada da canção. Em um vídeo publicado no Instagram, Lana relembra o dia em que se preparava para um encontro e um pequeno pássaro — possivelmente uma andorinha — colidiu com a janela de seu quarto.

“Na hora, tive a sensação de que aquilo tinha um significado maior. A natureza, às vezes, encontra formas únicas de se comunicar conosco, especialmente em momentos cruciais”, contou a cantora.

Tomada pela emoção da cena, ela se ajoelhou ao lado do pássaro e começou a cantar espontaneamente: “Pequeno pássaro, pequeno pássaro, voe para longe por nós dois” — verso que mais tarde se tornaria o refrão de Bluebird. Ela permaneceu ao lado do animal até que ele, mesmo enfraquecido, conseguiu levantar voo.

A experiência, segundo Lana, acabou marcando profundamente aquele dia. Embora o encontro romântico subsequente não tenha sido positivo, o episódio com o pássaro permanece como um símbolo de intuição e libertação.

“Não foi a primeira vez que um pássaro cruzou meu caminho como uma espécie de sinal. Mas esse, em especial, ficou comigo”, revelou.

“Bluebird” sucede o single “Henry, come on”, lançado uma semana antes, e reforça o tom intimista e emocional que permeia o novo projeto. Com The Right Person Will Stay, Lana Del Rey promete entregar mais uma obra marcada por histórias pessoais, lirismo melancólico e a sensibilidade característica que conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo.

‘Bluebird’: tudo sobre a nova música de Lana Del Rey

A cantora Lana Del Rey surpreendeu mais uma vez seus fãs ao lançar “Bluebird”, mais uma amostra de seu aguardado novo álbum. A faixa chega apenas sete dias após o lançamento de “Henry, Come On”, reforçando o frescor dessa nova fase artística — que, apesar de anunciada como country, revela nuances bem mais complexas do que o gênero tradicional costuma oferecer.

Com a assinatura de Luke Laird na composição e produção a cargo de Drew Erickson, “Bluebird” combina folk suave, violões delicadamente dedilhados, arranjos de cordas intensos e os vocais inconfundíveis de Del Rey, envoltos em reverberação melancólica. A sonoridade, ainda que enraizada em elementos do country, destoa dos clichês do estilo, apostando em atmosferas introspectivas que já se tornaram marca registrada da artista.

O novo trabalho de Del Rey vem sendo cercado de mistérios e mudanças desde o início. Anunciado originalmente como Lasso, o álbum — que contará com 13 faixas — passou a se chamar The Right Person Will Stay, com lançamento previsto agora para o dia 10 de maio. Mesmo assim, a própria cantora mantém os fãs em suspense. Em uma recente declaração feita após o lançamento de “Henry, Come On”, ela brincou: “Vocês sabem que não vai chegar na data prevista, né? Será que eu devia mesmo contar que o nome mudou de novo?”.

A imprevisibilidade, aliás, é quase um ritual em sua discografia recente. Seus três últimos álbuns — Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, Chemtrails Over the Country Club e Blue Banisters — também enfrentaram atrasos antes de finalmente serem lançados.

Enquanto o disco novo não chega, Lana Del Rey segue com agenda cheia. Ela sobe ao palco do Stagecoach Festival no próximo dia 25 de abril, antes de embarcar para uma série de apresentações no Reino Unido em junho e julho. Em agosto, a cantora retorna aos Estados Unidos para se apresentar no Hinterland Music Festival, em Iowa.

Com “Bluebird”, Lana não apenas reafirma sua capacidade de se reinventar, mas também entrega mais um capítulo envolvente de uma trajetória marcada por lirismo, delicadeza e ousadia sonora. A julgar pelas prévias, o décimo álbum da artista tem tudo para ser mais um marco em sua carreira.