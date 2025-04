O que se sabe sobre a nova turnê de Beyoncé

Beyoncé está oficialmente pronta para retomar os palcos com uma nova e potente jornada musical. A estrela anunciou sua nova turnê, intitulada Cowboy Carter and Rodeo Chitlin Circuit, inspirada nos circuitos históricos onde artistas negros encontraram espaço para se expressar nos Estados Unidos do século XIX. Essa nova fase da artista dá continuidade ao seu segundo ato musical, com foco no aclamado álbum Cowboy Carter, que já lhe rendeu um Grammy inédito no gênero country.

Depois do estrondoso sucesso da Renaissance World Tour, que arrecadou cerca de 579 milhões de dólares em 56 apresentações pelo mundo em 2023, Beyoncé prepara uma nova série de shows com início marcado para 28 de abril de 2025, em Los Angeles, no SoFi Stadium. No entanto, mais uma vez, os fãs brasileiros terão que torcer à distância: o Brasil ficou de fora da rota.

A turnê passará por diversas cidades nos Estados Unidos e na Europa, com paradas em locais como Chicago, East Rutherford, Houston, Washington D.C., Atlanta e Paris. A escolha do nome Rodeo Chitlin Circuit homenageia os circuitos onde artistas negros — muitas vezes impedidos de se apresentar em grandes teatros por conta da segregação racial — se reuniam para aprimorar sua arte e cultura.

O repertório dos shows, segundo projeções da Billboard, promete ser uma verdadeira celebração da carreira multifacetada de Beyoncé. Entre os destaques do setlist dos sonhos estão faixas poderosas como “16 Carriages”, “American Requiem”, “Diva (Sticky Mix)”, “Formation / Run the World (America Has a Problem Mix)” e clássicos como “Crazy in Love”, “Irreplaceable” e “Single Ladies”. A artista também deve incluir releituras inéditas de sucessos antigos, misturando sonoridades country, pop, soul e até flamenco.

Embora os detalhes sobre surpresas visuais e coreografias ainda não tenham sido revelados, a expectativa é alta. A nova turnê não só reafirma a potência performática de Beyoncé, mas também reforça seu compromisso com a valorização da cultura negra, resgatando raízes e referências históricas para construir experiências que transcendem o entretenimento.

Confira abaixo algumas das principais datas da Cowboy Carter and Rodeo Chitlin Circuit: