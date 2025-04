Renata é a campeã do BBB 25; relembre trajetória da sister

A cearense Renata Saldanha, de 33 anos, venceu o Big Brother Brasil 25, nesta terça-feira (22/4). A bailarina obteve 51,90% dos votos em uma final disputada contra o pernambucano Guilherme Vilar (43,38%) e o goiano João Pedro Gemim (4,72%). A trajetória de Renata no jogo envolveu desafetos, embates, romance e apoio do público. Relembre a seguir os principais momentos da sister na casa.

Devido à dinâmica de duplas da temporada, a bailarina entrou no programa junto da amiga Eva Pacheco, com quem mantém uma amizade de 25 anos. As duas se conheceram em um projeto social de dança quando eram crianças em Fortaleza, onde moram. Durante o reality, as duas estiveram sempre próximas, o que rendeu a elas o apelido de "As Renatas". Apesar disso, as amigas sempre ressaltaram as individualidades. "Existe a Eva e existe a Renata", defendeu Eva durante o confinamento.

Eva e Renata venceram a primeira prova da temporada, que foi de resistência e valia uma imunidade no primeiro paredão. A vitória foi crucial para mostrar a força da dupla logo na arrancada do programa.

As bailarinas, como ficaram conhecidas, se aproximaram dos brothers do quarto Fantástico — como os nadadores Maike e Gabriel e os gêmeos João Gabriel e João Pedro — apesar de conversarem com a casa toda em um primeiro momento. No entanto, era chamada de "interesseira" pelos gêmeos pelas costas. Quando confrontado por ela, os brothers negaram a fala.

Em 13 de março, Renata foi escolhida pelo público para participar da Vitrine do Seu Fifi. A sister ficou dois dias em um shopping, em uma espécie de casa de vidro, onde recebeu informações de espectadores do programa. Algumas notícias eram verdadeiras; outras, fake news. Mesmo assim, Renata voltou para o confinamento com vantagem importante contra os adversários.

Ao voltar da vitrine, embalou um confronto com Aline Patriarca. O que antes era uma antipatia virou um conflito com acusações e troca de farpas e deboche. No momento em que retornou para a casa, Renata afirmou: "a surucucu voltou", fazendo uma referência ao nome de uma cobra, usado por Aline para se referir à bailarina.

Em seguida, Renata venceu a décima prova do líder do programa, conquistando um apartamento no valor de R$ 250 mil. Dias depois, a bailarina passou por um baque: a saída da companheira Eva, eliminada com 51,3% dos votos em um paredão contra Joselma e Vinícius. A partir deste momento, Renata passou a jogar de fato individualmente.

No final do jogo, a sister teve um romance com Maike. Os dois já flertavam desde o início da temporada. O relacionamento gerou polêmica entre os fãs da bailarina — teve quem apoiasse e quem achasse que ela iria se prejudicar por conta do nadador. Na madrugada antes de ser eliminado, Maike foi acusado de assediar sexualmente Renata. Ela mesma admitiu que ele "passou dos limites", mas disse que o perdoava.

Renata chegou à final após enfrentar seis paredões, graças a uma torcida engajada. Três dias antes da final do BBB 25, a bailarina alcançou um milhão de seguidores no Instagram. "O melhor ainda está por vir", escreveu o administrador do perfil da sister na ocasião.