O que se sabe sobre o comeback do TXT

O grupo sul-coreano TOMORROW X TOGETHER, mais conhecido como TXT, está prestes a retornar aos holofotes com um novo lançamento. A gravadora BIGHIT MUSIC confirmou nesta semana que os cinco integrantes irão apresentar ao público sua nova música no dia 2 de maio.

A faixa, intitulada “Love Language”, marca o segundo trabalho do grupo em 2025. Eles haviam retornado às atividades musicais no último dia 6 de abril com o lançamento de “Rise”, após um hiato de cerca de seis meses desde o último álbum de estúdio, “The Star Chapter: SANCTUARY”, lançado em 8 de novembro de 2024.

De acordo com a BIGHIT MUSIC, os fãs podem esperar uma canção vibrante, que mistura a energia contagiante característica do grupo com elementos do gênero afro-house. A proposta é transmitir leveza e frescor — sentimentos que combinam perfeitamente com o clima da nova estação.

Além do anúncio oficial, os próprios membros do TXT movimentaram as redes sociais ao divulgar a imagem oficial do novo single, aumentando ainda mais a expectativa entre os MOAs (como são chamados os fãs do grupo). A divulgação acontece poucos dias após a conclusão da turnê europeia do grupo, consolidando uma fase intensa e promissora em sua trajetória.

Por que o TXT anunciou pausa na carreira

O grupo de K-pop TXT, um dos mais populares da atualidade, anunciou uma pausa prolongada em sua carreira. A notícia foi divulgada pela BIGHIT Music, empresa responsável pela gestão do quinteto, através de um comunicado oficial.

De acordo com a nota, a pausa terá início após a participação do grupo no Golden Disc Awards, marcado para o dia 5 de janeiro de 2025. “Durante esse período, os membros pretendem aproveitar momentos de qualidade com suas famílias e descansar”, informou a empresa.

A decisão veio semanas após o líder do grupo, Soobin, anunciar que se afastaria temporariamente das atividades para cuidar da saúde. Na ocasião, a BIGHIT garantiu que o artista seguiria uma rotina de recuperação com total suporte da empresa, buscando retornar “em sua forma mais saudável”.

A pausa é descrita como uma oportunidade para os integrantes recarregarem as energias e se dedicarem a interesses pessoais. “Pedimos gentilmente seu apoio caloroso e compreensão enquanto os membros aproveitam esse tempo de maneiras individuais”, completou o comunicado, garantindo que o grupo retornará “com uma presença ainda mais notável”, como forma de retribuir o carinho dos fãs, conhecidos como MOA.