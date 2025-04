O que Anitta revelou sobre as próximas músicas que virão

Vivendo uma fase mais reservada e introspectiva, Anitta tem adotado um novo ritmo em sua carreira musical, marcado por escolhas mais conscientes e uma profunda busca por autoconhecimento. A artista, que sempre foi sinônimo de lançamentos constantes e agenda cheia, revelou que sua nova postura está impactando diretamente sua maneira de criar.

“Acostumei meu público a receber novidades o tempo inteiro, com muitos projetos simultâneos. Agora, tudo mudou. Tenho refletido mais, analisado cada proposta com mais profundidade e sem pressa. As surpresas não serão diárias, mas serão mais significativas”, contou a cantora durante um bate-papo com o canal TOCA, do UOL.

A mudança não está apenas no discurso. Anitta participou, nesta terça-feira (22), de um evento em São Paulo, onde foi anunciada como a nova embaixadora do Mercado Livre. Embora tenha mantido certo mistério sobre possíveis colaborações com a empresa, ela revelou já ter sugerido ideias para shows e parcerias. “Apresentei algumas propostas. Mas tudo será feito por etapas”, adiantou.

Além da nova postura diante da indústria, Anitta vem explorando sonoridades que refletem seu momento pessoal. Ela destacou a influência de artistas indígenas com quem tem se conectado pelas redes sociais. “Sempre faço trocas de informações com comunicadores e músicos indígenas. Recebo sugestões de DJs do Norte que fundem música eletrônica com batidas ancestrais. O resultado é muito interessante”, compartilhou.

Entre as referências mencionadas, a rapper indígena Katú Mirim, radicada em São Paulo, despertou o interesse da cantora para uma futura colaboração. “Gosto muito do que ela faz. Quero muito criar algo nesse universo”, afirmou.

Outro reflexo da transformação interior de Anitta pode ser percebido nas músicas que têm preenchido sua rotina: mantras. Ela tem ouvido nomes como Krishna Das, Snatam Kaur e o grupo brasileiro Emanazul. “É o que me acompanha o dia inteiro. Não tem como evitar, é algo que me acalma e me conecta”, declarou.

Anitta vai fazer parceria com Doechii? Confira o que se sabe

Os fãs que esperavam por uma colaboração entre Anitta e Doechii terão que guardar a empolgação para outro momento. Circulou nesta semana o rumor de que as duas artistas estariam preparando um lançamento conjunto, mas a equipe da cantora brasileira tratou de esclarecer a situação.

Procurada pela Billboard Brasil, a assessoria de Anitta foi direta: “Não procede”. Com isso, a especulação sobre uma parceria inédita entre a poderosa do funk e a revelação do rap norte-americano perde força.

Doechii, conhecida por sucessos como Denial is a River e Anxiety, vem consolidando sua carreira com rapidez. Em março, ela foi coroada como Mulher do Ano no Billboard Women in Music 2025, um reconhecimento ao seu impacto artístico e à originalidade que imprime em cada novo trabalho. “Doechii rapidamente ganhou reconhecimento na indústria da música por sua criatividade, ousadia e talento impressionante”, disse Hannah Karp, diretora editorial da Billboard, à época do anúncio.

Já Anitta, que ostenta uma das carreiras mais internacionais da música pop brasileira, segue com um extenso catálogo de parcerias ao redor do globo. Entre elas, estão colaborações com nomes como Madonna, The Weeknd, Sam Smith, Cardi B, DJ Khaled, Missy Elliott e Rauw Alejandro — consolidando sua posição de destaque no cenário global.

Em entrevista à Billboard Brasil, onde foi capa da 14ª edição, a artista refletiu sobre os altos e baixos da fama internacional. Após alcançar o topo do Spotify Global com Envolver, em abril de 2022, Anitta admitiu ter enfrentado um vazio existencial: “Era uma coisa que eu queria muito. Mas depois que aconteceu eu fiquei… E aí, né? Não tem nada maior que o número 1”.

Além das conquistas, Anitta também falou sobre sua dualidade entre Larissa (seu nome de batismo) e a estrela que conquistou o mundo, os desafios enfrentados ao lidar com uma doença grave e os novos caminhos que vem trilhando, incluindo uma nova produção com a Netflix.

Por enquanto, os caminhos de Anitta e Doechii seguem paralelos. Mas, dado o histórico de ambas, não seria surpreendente se no futuro elas se cruzassem — desta vez, de verdade.