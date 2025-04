Justin Bieber teve uma recaída com drogas? Saiba o que ele disse

Justin Bieber voltou a demonstrar sua fé publicamente em meio a uma nova onda de especulações envolvendo seu nome. O cantor canadense, que há anos declara sua relação pessoal com Jesus Cristo, compartilhou nos Stories do Instagram uma mensagem carregada de emoção e desabafo espiritual. No post, que se trata de um print não publicado diretamente no feed, ele escreveu: “Eles mancharam o nome de Jesus, e ele é perfeito, então fod-se.”*

A declaração repercutiu rapidamente entre fãs e internautas, sendo vista por muitos como uma resposta direta aos recentes boatos sobre uma possível recaída do artista no uso de drogas. A aparência de Bieber em registros feitos durante o Festival Coachella — onde ele esteve presente nos dois últimos fins de semana — levantou questionamentos sobre sua saúde física e mental. No entanto, o cantor não se pronunciou diretamente sobre os comentários, optando por deixar sua fé falar por si.

Além dos rumores sobre seu estado de saúde, o artista também enfrenta especulações sobre uma suposta crise em seu casamento com Hailey Bieber. Apesar disso, o casal apareceu junto em celebrações de Páscoa e também aproveitou o Coachella, dividindo momentos nas redes sociais. Vale lembrar que os dois são pais de uma criança com menos de um ano, e seguem mantendo a vida familiar de forma bastante reservada. Hailey chegou a deixar de seguir o marido no Instagram, o que aumentou a especulação entre os fãs — mas, segundo ela, o episódio foi apenas um bug na plataforma.

Mesmo com a pressão da fama e o turbilhão de notícias, Justin continua a demonstrar carinho por seus seguidores. Recentemente, algumas fãs que o encontraram nos Estados Unidos relataram momentos de pura simpatia com o cantor. “Conheci o amor da minha vida e tudo que posso falar é que esse é o cara mais doce e mais brincalhão. Ele ama os fãs de verdade e é muito pé no chão”, contou uma admiradora emocionada.

O gesto de Bieber reafirma sua postura de usar a fé como escudo diante das críticas e incertezas. O cantor, que já foi conhecido pelo alter ego “Bizzle” no meio gospel, pode estar prestes a revisitar esse lado espiritual em novos projetos musicais — pelo menos é o que fãs especulam após pistas recentes.

Justin Bieber afundado em dívidas? Saiba a verdade

Após uma série de reportagens sugerirem que Justin Bieber estaria enfrentando sérias dificuldades financeiras, a equipe do astro canadense, que atualmente tem 31 anos, veio a público para desmentir os boatos e criticar duramente as fontes por trás das alegações.

As especulações ganharam força após o The Hollywood Reporter divulgar declarações atribuídas a um ex-integrante da equipe do cantor. Segundo esse relato, Bieber estaria enfrentando um rombo milionário — em torno de 20 milhões de dólares, o equivalente a mais de 117 milhões de reais. O motivo seria o cancelamento da turnê Justice, interrompida em razão de questões de saúde do artista.

Entretanto, representantes do cantor contestaram fortemente a narrativa. Em resposta ao site US Weekly, a equipe de Bieber classificou as informações como “invenções oportunistas de alguém ressentido”. Em nota, afirmaram: “Trata-se de um conteúdo caça-cliques construído com base em fontes não identificadas e evidentemente mal-informadas, provavelmente motivadas pela decepção de não fazerem mais parte da equipe de Justin”.

A assessoria do cantor também reforçou que, por estar constantemente em evidência, ele será alvo de boatos infundados. “Enquanto Justin segue sua trajetória pessoal e profissional, histórias falsas e especulações desconectadas da realidade continuarão a surgir. Mas nenhuma delas desviará seu foco ou comprometerá seus objetivos”, enfatizaram.

Direcionando críticas mais incisivas ao The Hollywood Reporter, a equipe disparou: “Qualquer um que tente propagar a ideia de que Justin enfrenta crise financeira demonstra, no mínimo, desconhecimento sobre os bastidores da indústria do entretenimento — ou então está simplesmente tentando distorcer a imagem de alguém que continua muito distante da narrativa que querem impor”.