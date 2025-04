Liniker pode ser a atração de abertura do show de Lady Gaga

Desde que o show de Lady Gaga na Praia de Copacabana foi anunciado como parte do evento “Todo Mundo no Rio”, a expectativa em torno da programação de abertura tem gerado especulações. Rumores apontavam que nomes como Iza ou Ludmilla seriam as artistas escolhidas para aquecer o público antes da chegada da icônica popstar.

Contudo, em uma reviravolta recente, fontes confirmaram à equipe do Papelpop que a cantora Liniker será a responsável por abrir a performance de Lady Gaga no Brasil.

Essa mudança de direção surpreende, uma vez que Iza, com sua forte base de fãs e popularidade nacional, era vista como uma escolha óbvia para o posto de abertura. Contudo, o anúncio da escolha de Liniker para a abertura do show de Gaga traz uma nova dinâmica, especialmente considerando o momento da carreira da cantora.

Liniker, que atualmente atravessa o país com a turnê de seu aclamado álbum Caju, tem se consolidado como uma das principais artistas da nova geração da música brasileira. Seu LP, lançado no ano passado, recebeu elogios por sua sonoridade íntima e pessoal, e a artista vem conquistando cada vez mais reconhecimento na cena musical nacional.

Caju não apenas conquistou a crítica, mas também se tornou uma das obras mais celebradas do último ano, destacando Liniker como uma das vozes mais autênticas e inovadoras do Brasil contemporâneo.

O show de Lady Gaga e a estreia de Liniker no palco do evento

Embora a assessoria da produtora Bonus Track, responsável pela realização do evento, tenha informado que não há confirmação oficial sobre o show de abertura até o momento, fontes internas indicam que Liniker é, de fato, a artista escalada para este papel de destaque.

A assessoria de Liniker também foi procurada, mas até o fechamento desta nota, ainda não houve resposta. A matéria, no entanto, permanecerá em aberto e será atualizada caso novas informações sejam divulgadas.

O show de Lady Gaga, marcado para o dia 3 de maio, promete ser um dos maiores eventos musicais do ano no Rio de Janeiro, e a escolha de Liniker para abrir o show da Mother Monster adiciona um toque de autenticidade e diversidade à programação.

Esse espetáculo marcará a segunda edição do evento “Todo Mundo no Rio”, que estreou em 2024 com a apresentação de Madonna. Com entrada gratuita, o evento se consolidou como uma plataforma para artistas globais e nacionais se apresentarem diante de um público massivo e fervoroso.

Além disso, o convite a Liniker reflete uma tendência crescente de valorização da diversidade e da inclusão nas grandes produções internacionais. A artista, com sua trajetória marcada por suas origens e identidade não-binária, tem se tornado um símbolo de resistência e visibilidade para as comunidades marginalizadas.

O evento promete não só ser um marco para a música internacional, mas também para a cena musical brasileira, que ganha visibilidade com a ascensão de artistas como Liniker. Seja no palco de Lady Gaga ou em seu próprio, a cantora tem mostrado que está preparada para conquistar o mundo.