Simone Mendes conquista o topo do Spotify Brasil

Simone Mendes vive um momento de brilho intenso na carreira solo. Desde o início de abril, a artista mantém uma presença sólida entre as músicas mais ouvidas do Spotify Brasil.

Mas nos últimos dias, ela foi além: passou a ocupar dois lugares simultaneamente no Top 10 da plataforma, um feito que nenhuma outra cantora brasileira conseguiu neste período.

“Saudade Proibida”, lançada no dia 4 de abril, alcançou a quarta colocação, enquanto “Me Ama Ou Me Larga” permanece firme na sexta posição, provando que Simone não apenas se manteve relevante, como se reinventou com força total.

As duas canções fazem parte do projeto ao vivo “Cantando Sua História 2”, gravado na Arena Amazônia, e simbolizam o amadurecimento artístico de Simone após o fim da dupla com Simaria. A performance dos singles no streaming reforça sua capacidade de se conectar com o público através de letras emotivas e melodias que transitam com naturalidade entre a sofrência e a potência vocal.

No dia 22 de abril, “Saudade Proibida” alcançou a marca de 598 mil streams, enquanto “Me Ama Ou Me Larga” somou mais 558 mil, números expressivos que revelam o quanto o público vem consumindo seu novo repertório.

Vale lembrar que o primeiro hit já acumula mais de 48 milhões de reproduções no Spotify e cerca de 20 milhões de visualizações no YouTube. Nas rádios, os dados também são robustos: mais de 49 mil execuções em abril, de acordo com o ConnectMix.

Simone Mendes: “Saudade Proibida” e “Me Ama Ou Me Larga” consolidam nova fase de sucesso

“Saudade Proibida”, por outro lado, ainda não teve entrada expressiva no circuito radiofônico, mas a tendência é que isso mude nas próximas semanas.

Além do sucesso individual, Simone Mendes se destaca por ser a única mulher brasileira no Top 10 do Spotify nacional neste momento. Esse fato chama atenção para um problema antigo no mercado fonográfico: a baixa representatividade feminina entre os grandes nomes das paradas.

Dentro do Top 20, apenas Lady Gaga aparece, com a faixa “Die With a Smile”, parceria com Bruno Mars. Lauana Prado, em colaboração com a própria Simone na música “Saudade Burra”, aparece na 22ª posição. Fora isso, nomes femininos voltam a surgir apenas mais abaixo, como Anitta e MC Danny, em 44º lugar com “Sei Que Tu Me Odeia”, sucesso impulsionado pelo Carnaval.

O cenário atual evidencia a disparidade de gênero no consumo musical brasileiro. Simone Mendes, com sua voz potente e consistência de lançamentos, acaba se tornando uma exceção em um espaço predominantemente masculino.

Sua presença dupla no Top 10 não é apenas um reflexo de seu talento, mas também um sinal de que há público para artistas femininas no topo — e que talvez a indústria precise olhar com mais atenção para isso.

Com o sertanejo ainda dominando o gosto popular, Simone Mendes se consolida como a principal voz feminina do momento, abrindo caminho para que mais mulheres ocupem o espaço que merecem nas principais plataformas do país.