Taylor Swift retorna ao Top 40 da Billboard com “Fortnight”

Taylor Swift voltou a figurar entre os 40 maiores sucessos da Billboard Hot 100 com a faixa “Fortnight”, sua colaboração com o rapper Post Malone.

A música, que integra o álbum The Tortured Poets Department, lançado em 2024, reapareceu no ranking em 33º lugar, meses após ter deixado a principal parada de singles dos Estados Unidos.

O feito, aparentemente inesperado, não ocorreu por acaso e reforça a habilidade da artista em mobilizar sua base de fãs com ações bem calculadas.

O retorno de “Fortnight” à Billboard foi impulsionado pela edição limitada em vinil branco do single, lançada exclusivamente para o Record Store Day, evento anual que celebra lojas independentes e estimula a venda de LPs físicos em todo o mundo.

A jogada foi certeira: Taylor tem um público colecionador fiel e engajado, e os números de vendas físicos impulsionaram diretamente a performance da música nas paradas.

Lançada originalmente como carro-chefe de The Tortured Poets Department, “Fortnight” rapidamente conquistou sucesso mundial.

A faixa não só estreou no topo da Billboard Hot 100 como também quebrou o recorde de maior número de reproduções em um único dia no Spotify, com impressionantes 25,2 milhões de streams globais. Além disso, a canção acumula certificações de platina e reconhecimento da crítica especializada, sendo listada por veículos como The Hollywood Reporter e Billboard entre os melhores lançamentos do ano.

Taylor Swift: Edição especial em vinil movimenta fãs e impulsiona retorno da faixa

Além do sucesso comercial, “Fortnight” teve destaque em premiações: recebeu três indicações ao Grammy e levou cinco prêmios no MTV Video Music Awards, consolidando-se como um dos pontos altos da recente discografia da artista.

Mas o impacto de Taylor Swift em 2024 vai muito além de um single de sucesso. No Spotify, ela se tornou a primeira mulher a ultrapassar a marca de 100 bilhões de streams somando todas as faixas de seu catálogo um feito até então alcançado apenas por Drake. A conquista reforça sua posição como uma das figuras mais influentes da indústria musical contemporânea.

Taylor também encerrou 2024 como a artista mais ouvida globalmente, segundo relatório da IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica). Esta foi a quinta vez que ela liderou o ranking mundial, após dominar os anos de 2014, 2019, 2022 e 2023.

É mais uma prova de que sua presença não se limita a lançamentos pontuais, mas é resultado de uma trajetória sólida, inteligente e altamente estratégica.

Mesmo com um ano agitado e recheado de prêmios e recordes, Taylor Swift segue surpreendendo. A volta de “Fortnight” ao Top 40 reforça que, com ela, nenhuma música está realmente fora de jogo e que toda estratégia é potencializada por uma base de fãs que se mantém fiel, atenta e ativa.